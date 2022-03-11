李奧納多捐千萬援外婆故鄉烏克蘭？遭駁

網傳李奧納多捐千萬美元援助外婆故鄉烏克蘭，知情人士指傳聞不實。（取材自臉書）

網傳奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)霸氣捐出千萬美元援助外婆故鄉烏克蘭 ，然而一名不願具名的知情人士說，有關捐款金額與他身上流著四分之一烏克蘭血統的報導並非事實。

美聯社報導，這名與李奧納多關係密切的消息人士說，李奧納多已向國際關懷協會、國際救援委員會、聯合國 難民事務高級專員公署以及拯救兒童基金會等人道主義組織捐款，以支持烏克蘭，但未透露捐款金額。

李奧納多2010年為瀕臨滅絕的西伯利亞虎赴聖彼得堡出席保育高峰會時，曾與俄羅斯總統普亭碰面。他不僅是直言不諱的環保倡議人士，也是聯合國難民署的和平大使。

美國財經內幕報導，儘管李奧納多慷慨解囊援助烏克蘭的消息在社群媒體 瘋傳，但維西格勒國際基金表示，沒有任何李奧納多的捐款紀錄。

維西格勒國際基金發言人說：「我們不曉得、也沒有任何有關李奧納多慨捐1000萬美元援助烏克蘭的資訊。維西格勒國際基金並未公布這項消息。」

財經內幕求證李奧納多經紀人還未獲得解答，時人雜誌即報導，李奧納多確實已捐款給一些與烏克蘭相關的慈善單位。

目前尚不清楚李奧納多何時捐款，消息人士也未具體說明他捐了多少。這名消息人士還說，李奧納多身上沒有烏克蘭血統。