李奧納多捐千萬援外婆故鄉烏克蘭？遭駁
網傳奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)霸氣捐出千萬美元援助外婆故鄉烏克蘭，然而一名不願具名的知情人士說，有關捐款金額與他身上流著四分之一烏克蘭血統的報導並非事實。
美聯社報導，這名與李奧納多關係密切的消息人士說，李奧納多已向國際關懷協會、國際救援委員會、聯合國難民事務高級專員公署以及拯救兒童基金會等人道主義組織捐款，以支持烏克蘭，但未透露捐款金額。
李奧納多2010年為瀕臨滅絕的西伯利亞虎赴聖彼得堡出席保育高峰會時，曾與俄羅斯總統普亭碰面。他不僅是直言不諱的環保倡議人士，也是聯合國難民署的和平大使。
美國財經內幕報導，儘管李奧納多慷慨解囊援助烏克蘭的消息在社群媒體瘋傳，但維西格勒國際基金表示，沒有任何李奧納多的捐款紀錄。
維西格勒國際基金發言人說：「我們不曉得、也沒有任何有關李奧納多慨捐1000萬美元援助烏克蘭的資訊。維西格勒國際基金並未公布這項消息。」
財經內幕求證李奧納多經紀人還未獲得解答，時人雜誌即報導，李奧納多確實已捐款給一些與烏克蘭相關的慈善單位。
目前尚不清楚李奧納多何時捐款，消息人士也未具體說明他捐了多少。這名消息人士還說，李奧納多身上沒有烏克蘭血統。
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