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讓湯姆克魯斯念念不忘 想演卻搶不到的角色竟是他

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯貴為巨星，也有自己想演卻演不到的角色。（路透資料照片）
湯姆克魯斯貴為巨星，也有自己想演卻演不到的角色。（路透資料照片）

在好萊塢紅了30多年的超級巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)，就算貴為賣座保證，也不一定能搶到每一個想演的角色，其中一個他接洽許久卻始終沒談成的，就是由「泰山」原著作者艾德加萊斯巴勒斯另一本名著「火星公主」改編電影的男主角，他曾經有機會和茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）一起主演這部片，也將是影壇天王天后的首度攜手，最後計畫還是流產，湯姆克魯斯也以為大概會再沒有可能詮釋這個故事，終於逐漸放下。

哪知道幾年後，迪士尼拿下來這部小說的改編版權，湯姆克魯斯聞訊又表示濃厚興趣，對導演安德魯史坦頓(Andrew Stanton)展現出躍躍欲試的態度，可惜安德魯那時已經鎖定主演影集「勝利之光」(Friday Night Lights)行情看漲的新秀男星泰勒基奇(Taylor Kitsch)，泰勒也很有意願，安德魯認為實在沒辦法在此時打槍泰勒、改用湯姆克魯斯，且阿湯來演片中的主角，年紀已經嫌大了些，到最後他堅持用泰勒基奇，相信原著本身的名氣和迪士尼砸了兩億多美元打造出的大場面，觀眾絕對會感興趣，票房應該不至於太差。

不料已改名為「異星戰場：強卡特戰記」(John Carter)的這部片，影評馬馬虎虎，美國上映首週還沒拿下冠軍，媒體開始冷嘲熱諷，加上泰勒當年主演的另一部成本破2億元大片「超級戰艦」(Battleship)同樣以賠大錢作收，他因此從被看好的天王接班人，直接掉到配角男星。

今年「異星戰場：強卡特戰記」逢推出10周年，各方再回顧這段歷史，只能感嘆千金難買早知道，一個決定也許就影響最後成敗。

泰勒基奇主演「異星戰場：強卡特戰記」，卻淪為年度最賠錢男星。(取材自IMDb)
泰勒基奇主演「異星戰場：強卡特戰記」，卻淪為年度最賠錢男星。(取材自IMDb)

湯姆克魯斯 迪士尼 導演

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