銀行領錢被誤當劫匪 「黑豹」導演遭拘留

「黑豹」導演萊恩庫格勒。（取材自推特）

今年1月，「黑豹」（Black Panther）導演 萊恩庫格勒（Ryan Coogler）在亞特蘭大拍攝「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）期間，去當地一家銀行辦理業務，被櫃員誤當成劫匪報了警，警察 將他戴上手銬拘留，經調查發現抓錯了。

外媒報導，據傳一份當地警方報告顯示，當時戴著帽子和墨鏡、口罩的庫格勒在美國銀行（銀行名字）辦理取款業務，他在給櫃員的取款單背面寫了一行字：「我想從我的活期帳戶裡取1萬2000美元現金，請去別的地方點鈔，我想謹慎一些。」他的顧慮應該是因為取款數額較大，而也正是因為取款數額大，這名懷孕的非裔櫃員在電腦上操作時，發現系統發出了警報，她誤認為這是有人在試圖搶劫銀行，便把此事告知了上司，兩人一起報了警。

警察趕到後拘留了銀行外面一輛休旅 車上在等庫格勒的兩個人，並把庫格勒用手銬銬著從銀行裡帶了出來。

而經過調查，警方表示此事是一個誤會，庫格勒沒有犯罪行為，隨後被釋放。

有媒體聯繫了美國銀行，對方表示：「我們很後悔，此事本不應該發生的，我們已經向庫格勒先生道歉。」庫格勒回應稱：「此事不應該發生，但美國銀行處理此事，已讓我滿意，我們已經釋懷了。」