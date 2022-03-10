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麥克道格拉斯演國父 笑認外形有幾分像

記者陳建嘉／綜合報導
麥克道格拉斯將主演迷你影集，飾演班傑明富蘭克林。（圖：Apple TV+提供）
麥克道格拉斯將主演迷你影集，飾演班傑明富蘭克林。（圖：Apple TV+提供）

電影華爾街」（Wall Street）獲奧斯卡影帝的麥克道格拉斯（Michael Douglas），精湛的演技和極具特色的口音，陪伴影迷超過十餘載。日前他宣布正式加入Apple TV+並將主演迷你影集，飾演美國歷史上最偉大的傳奇人物、開國元首，以及現今世界樣貌的奠基者班傑明富蘭克林。

影集內容將會根據真實歷史，和由普立茲獎得主史塔奇希夫所撰寫的傳記小說「A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America」改編拍攝，描述當時已屆70歲高齡的班傑明，在毫無任何政治背景的訓練之下，將進行他人生中最大的一場賭注和挑戰，前往實行居住君主專制已超過數個世紀的法國，試圖說服法國支持美國取得獨立的認同。

此行不但讓班傑明名聲遠播歐陸，甚至取得歐洲人的信任與愛戴，他縱橫捭闔的外交手腕，天賦異稟的謀略智慧為美國奠下了邁向獨立的里程碑，也終於在1783年結束獨立戰爭，成功造就了「美國」。

麥克道格拉斯也在自己的粉絲專頁和影迷分享他接演影集的心情，他說：「我看起來真的和他有幾分像對吧？」拿著班傑明富蘭克林的照片和自己比對，麥克道格拉斯打趣說道，可見影帝對於出演美國國父這位偉大的歷史人物，難掩雀躍和興奮之情

華爾街 奧斯卡 電影

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