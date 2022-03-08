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喬許哈奈特、譚欣艾格頓傳去年11月結婚 兩人育有3子

記者蘇詠智／綜合報導
譚欣艾格頓（左）與喬許哈奈特傳已在去年11月結婚。（路透資料照片）
譚欣艾格頓（左）與喬許哈奈特傳已在去年11月結婚。（路透資料照片）

曾被美國影壇力捧為天王接班人的高大男星喬許哈奈特（Josh Hartnett），近年來都和另一半譚欣艾格頓（Tamsin Egerton）住在英國，遠離五光十色的好萊塢，兩人已經生了三個孩子，除了老大外界知道是女兒外，兩個小的性別、三個小孩的名字都未曾對外公開，低調到家。

英國「太陽報」報導，喬許與譚欣其實去年11月初、英國習俗的「篝火之夜」，已在倫敦的老馬里波恩區公所舉行了婚禮，成為合法夫妻。這個地方是英倫明星最愛的婚禮場地之一，因為外觀典雅、內部空間不大，沒辦法擠進太多賓客，能夠很低調的舉行，三年前影星裘德洛（Jude Law）也是在此娶回現任妻子。

裘許和譚欣的婚禮，據稱出席的親友總共才12人。

喬許年輕時高大帥氣，被提拔與班艾佛列克（Ben Affleck）在重金打造的戰爭愛情片「珍珠港」（Pearl Harbor）雙掛男主角，不料片子上映後評價不高、票房亦不如預期。而他和哈里遜福特（Harrison Ford）搭檔的「好萊塢重案組」（hollywood homicide），也是不叫好也不叫座，更傳兩人戲外並不對盤。喬許後來因為與譚欣合拍電影結識，殺青後才擦出愛的火花，就這樣在一起10年。

譚欣在與喬許共同生活後大幅減少在幕前的曝光，負責照料好孩子們，讓他能夠安心拍戲，近來喬許又開始在蓋瑞奇（Guy Ritchie）、克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）等名導的片中出現，演藝行情似乎回溫，譚欣這位賢內助功不可沒。

英國 好萊塢 班艾佛列克

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