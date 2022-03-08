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「金牌特務」男主角舞台上突昏倒 醫生觀眾衝上前救人

記者蘇詠智／綜合報導
泰隆艾格頓演舞台劇時當眾昏倒，但已經無大礙。（Getty Images）
泰隆艾格頓演舞台劇時當眾昏倒，但已經無大礙。（Getty Images）

主演兩集「金牌特務」（Kingsman）影片走紅的32歲男星泰隆艾格頓（Taron Egerton），在倫敦的大使劇院演出舞台劇「Cock」時，竟然在情節進行至三分之二，在台下觀眾眼前昏倒，整場表演也被迫中斷40分鐘。

幸好觀眾裡有醫生，立刻上台查看他的情況，而在40分鐘的暫停之後，由他的替補演員接棒演完剩下的部分；他也在稍後於社群網站上發出聲明，表示自己除了頸部有點痠痛，以及自尊受傷之外，一切都很好，期待趕快再回到舞台完整把這齣戲演好。

「Cock」由泰隆艾格頓與強納森貝利（Jonathan Bailey）聯手合演，他們在劇中是一對同志情人，本來自在過日子，不料強納森竟然遇見自身夢想中的女孩，這下子兩男一女之間發展成複雜的關係，糾纏不清。

一般歐美的舞台劇演出會為所有角色安排替補上陣的演員，以便主演臨時有狀況可以上場代打，但多半是在演出前就宣告某某場次由替補演員演出，演到一半換人是極罕有的情形，不過泰隆艾格頓當場昏倒本就是意外。

泰隆表示要在隔天晚上「回來報仇」，也盛讚接替他的不但是好演員，也是很可愛的人，感謝對方的伸出援手，完成當晚的表演，至於泰隆昏倒的理由，外界暫時不得而知。

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