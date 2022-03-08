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歷代「蝙蝠俠」女郎盤點 驚見兩任「前湯嫂」

記者蘇詠智／綜合報導
妮可基嫚粉碎「蝙蝠俠」中的花瓶形象，今年又提名奧斯卡影后。（路透資料照片）
妮可基嫚粉碎「蝙蝠俠」中的花瓶形象，今年又提名奧斯卡影后。（路透資料照片）

最新「蝙蝠俠」（Batman）電影在北美與全球各地再次開出票房紅盤，讓這位英雄再度成討論焦點，特別是過往片中曾出現的眾美女要角，不管是善良純情，或妖豔危險，都讓人留下印象。

1980、90年代4部「蝙蝠俠」系列影片，女主角大都是金髮美人，首集的金貝辛格（Kim Basinger）之後與亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）結婚，但終究無緣白首偕老。

「貓女」蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）堪稱四集中最經典的女主角，演技好到被視為奧斯卡遺珠，她一度是身價最高女星，卻選擇事業高峰時走入家庭，前幾年才又復出，目前反而在漫威英雄片裡扮演首代「黃蜂女」。

「蝙蝠俠3」（Batman Forever）妮可基嫚（Nicole Kidman）是現在最風光的一位，那時她還是湯姆克魯斯（Tom Cruise）的妻子，片中只是花瓶，和阿湯離婚後倒是星運大開，更以「時時刻刻」（The Hours）勇奪奧斯卡影后，她還待在DC漫畫片陣營，飾演「水行俠」（Aquaman）的母親。

天生金髮的鄔瑪舒嫚（Uma Thurman），在「蝙蝠俠4急凍人」（Batman & Robin）卻以紅髮造型演毒藤女，片子雖然評價慘敗，她卻仍覺得是愉快的拍戲經驗。「蝙蝠女」艾莉西亞席佛史東（Alicia Silverstone）那時是玉女偶像掌門，近來曾公開反嗆嫌她發胖的網友，開心做自己。

「黑暗騎士」（The Dark Knight）系列的女主角們不再走尤物老路，最先登場的凱蒂荷姆絲（Katie Holmes），由於和湯姆克魯斯戀愛新聞蓋過焦點，下一集被瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）取代，和阿湯的婚姻也以離異告終。最後一集的安海瑟薇（Anne Hathaway）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）都是「文青女神」。「新貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）不但本身是「水行俠」傑森摩莫亞的繼女，生父藍尼也曾和妮可基嫚有一段情，來頭不小。

凱蒂荷姆絲曾是「蝙蝠俠：開戰時刻」女主角。（取材自IMDb）
凱蒂荷姆絲曾是「蝙蝠俠：開戰時刻」女主角。（取材自IMDb）

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