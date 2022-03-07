美國獨立精神獎「挺烏」克莉絲汀史都華對普亭比中指

克莉絲汀史都華響應對普亭比中指。（影片截圖）

第37屆美國獨立精神獎（ISA）近日在加州舉行頒獎典禮，瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）執導「失去的女兒」》(The Lost Daughter)橫掃最佳電影、導演及劇本等獎項，成為大贏家。典禮上有藝人為俄羅斯 入侵烏克蘭 表態，大會主持兼諧星夫妻尼克奧佛曼（Nick Offerman）及梅甘馬拉利（Megan Mullally）呼籲台下來賓舉中指「致敬」俄羅斯總統普亭 ，言行大膽的「史賓賽」（Spencer）女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）隨即響應。

旨在表揚低成本影視作品的ISA頒獎禮，本屆變成聲討俄羅斯和聲援烏克蘭集會，最佳女配角的蘿絲奈格（Ruth Negga）高呼與烏克蘭人同在、珍妮佛貝爾（Jennifer Beals）穿著代表烏克蘭國旗的黃藍色時裝以示支持外，大會主持梅甘馬拉利也在台上表示：「我代表在座來賓，祈求戰事盡快和平解決，普亭滾回家啦！」諧星老公尼克奧佛曼附和：「除了讓普亭回家外，請大家跟我們一起向他『致敬』吧！」隨即比起中指，從直播畫面可見，克莉絲汀史都華隨即響應。