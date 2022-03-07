我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

提案禁俄石油進口 國會議員達成協議 最快周三表決

高油價恐致滯脹 道指跌近800點

美國獨立精神獎「挺烏」克莉絲汀史都華對普亭比中指

娛樂新聞組／綜合報導
克莉絲汀史都華響應對普亭比中指。（影片截圖）
克莉絲汀史都華響應對普亭比中指。（影片截圖）

第37屆美國獨立精神獎（ISA）近日在加州舉行頒獎典禮，瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）執導「失去的女兒」》(The Lost Daughter)橫掃最佳電影、導演及劇本等獎項，成為大贏家。典禮上有藝人為俄羅斯入侵烏克蘭表態，大會主持兼諧星夫妻尼克奧佛曼（Nick Offerman）及梅甘馬拉利（Megan Mullally）呼籲台下來賓舉中指「致敬」俄羅斯總統普亭，言行大膽的「史賓賽」（Spencer）女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）隨即響應。

旨在表揚低成本影視作品的ISA頒獎禮，本屆變成聲討俄羅斯和聲援烏克蘭集會，最佳女配角的蘿絲奈格（Ruth Negga）高呼與烏克蘭人同在、珍妮佛貝爾（Jennifer Beals）穿著代表烏克蘭國旗的黃藍色時裝以示支持外，大會主持梅甘馬拉利也在台上表示：「我代表在座來賓，祈求戰事盡快和平解決，普亭滾回家啦！」諧星老公尼克奧佛曼附和：「除了讓普亭回家外，請大家跟我們一起向他『致敬』吧！」隨即比起中指，從直播畫面可見，克莉絲汀史都華隨即響應。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

上一則

「蝙蝠俠」全球狂賣 羅伯派汀森推崇這部舊版是傑作

下一則

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊燁

延伸閱讀

因普亭侵烏成箭靶 旅英俄生在校連話都不敢說

因普亭侵烏成箭靶 旅英俄生在校連話都不敢說
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
莫迪與普亭通話 建議與烏總統直接對談

莫迪與普亭通話 建議與烏總統直接對談
克魯曼：侵烏失顏面又毀經濟 凸顯普亭雙重失算

克魯曼：侵烏失顏面又毀經濟 凸顯普亭雙重失算

熱門新聞

萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

2022-03-03 12:17
謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29
劉愷威在武漢夜市吃18元路邊攤。（取材自微博）

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

2022-03-05 08:07
王悅伊被指不僅人長得美，還是個學霸。(取材自微博)

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

2022-03-06 08:07
金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事。（取材自微博 ）

變性主持人反俄戰、指央視挺烏 遭官方開鍘

2022-03-02 02:29

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄