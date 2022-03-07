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「蝙蝠俠」全球狂賣 羅伯派汀森推崇這部舊版是傑作

記者蘇詠智／即時報導
羅伯派汀森在「蝙蝠俠」中的角色並非花花公子，與以往版本大不同。(取材自IMDb)
羅伯派汀森在「蝙蝠俠」中的角色並非花花公子，與以往版本大不同。(取材自IMDb)

漫畫英雄電影再一次成為疫情期間的票房救星，最新版本「蝙蝠俠」(The Batman)美國首周末則開出1.28億美元的佳績。開拍前據稱得到7成以上負評的羅伯派汀森（Robert Pattinson），也一掃陰霾贏得各方讚譽。

羅伯派汀森領銜主演的「蝙蝠俠」，畫面風格比「黑暗騎士」(The Dark Knight)系列更陰暗，情節安排則突顯男主角的查案能力，近似「索命黃道帶」(Zodiac)那樣的懸疑奇案電影，讓這幾年來看慣漫威式熱鬧超級英雄片的觀眾耳目一新，北美首周末票房僅次於「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)，是新冠肺炎疫情爆發兩年多來的第2高，歐美媒體推崇該片以聰明手法重述影迷熟悉經典英雄故事，創造新的生命。

「蝙蝠俠」在全球各地創下票房佳績，大獲好評。(取材自IMDb)
「蝙蝠俠」在全球各地創下票房佳績，大獲好評。(取材自IMDb)

徹底擺脫「暮光之城」(Twilight)片集負面印象的羅伯派汀森，坦言劇本中的布魯斯韋恩並非花花公子，但之前的「蝙蝠俠」電影這卻是重要元素，一度讓他感到迷惘。為了做好功課，他又再複習了多部「蝙蝠俠」舊片，大讚整整30年前上映的「蝙蝠俠大顯神威」(Batman Returns)真是傑作，他小時候看這部片被嚇到，現在再看仍會覺得不舒服，後勁非常強。有趣的是，該片兩大要角是由蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)扮演的貓女與丹尼狄維托((Danny DeVito)飾演的企鵝，在他主演的最新版本中貓女和企鵝也有重要分量。

「蝙蝠俠」排定4月19日起在美國上HBO Max。

蜜雪兒菲佛（左）與丹尼狄維托在「蝙蝠俠大顯神威」扮演貓女、企鵝。(取材自IMDb...
蜜雪兒菲佛（左）與丹尼狄維托在「蝙蝠俠大顯神威」扮演貓女、企鵝。(取材自IMDb)

電影 疫情 蜜雪兒

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