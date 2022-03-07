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小班合體舊愛尷尬？ 定情作「深水」不宣傳就上架

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（右）與安娜迪阿瑪斯新片「深水」扮演一對假面夫妻。（取材自IMDb）
班艾佛列克（右）與安娜迪阿瑪斯新片「深水」扮演一對假面夫妻。（取材自IMDb）

美國男星班艾佛列克（Ben Affleck）前年在疫情期間與來自古巴的美艷「龐德女郎」安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas）合演情色驚悚片「深水」（Deep Water），因而假戲真做，一度打得火熱，還盛傳已訂婚、就要籌辦婚禮，結果戀情撐不到一年就分手。班艾佛列克之後與舊愛珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）復合，「深水」也變成電影公司眼中的燙手山芋，直到近日才敲定將在18日於影音平台上架，跳過戲院上映。

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲復合快一年，不時大秀恩愛。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲復合快一年，不時大秀恩愛。（路透資料照片）

原本小班與安娜合作，對於「深水」的票房絕對是一大噱頭，加上導演曾拍過「致命的吸引力」（Fatal Attraction），在情色驚悚類型上向來有突出口碑，不至於落到連戲院都無法排上，但班與安娜戲散情也散，想要湊合在一起做宣傳也非常困難，因而改成現在這種推出形式，固然沒有面子，卻反而讓他們都輕鬆不少，至少小班不必冒讓珍妮佛洛佩茲吃醋的風險，也許這樣子他更開心。

對安娜而言，光是去年上映的「007 生死交戰」（No Time To Die）已讓她的好萊塢之路更順遂，目前手上一堆片約，搭配的演員也都不錯，「深水」不致拖垮她的演藝行情，她也就泰然處之。

好萊塢曾經對班艾佛列克寄予厚望，無奈他條件不俗，卻總是容易假戲真做，導致緋聞蓋過事業表現。

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 好萊塢

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