經典「蝙蝠俠」女主角 68歲金貝辛格丰采依舊

68歲的金貝辛格（左）開心與女兒愛爾蘭鮑德溫合照。（取材自Instagram）

「蝙蝠俠」幾度搬上大銀幕，都引起觀眾的高度注意，1989年由米高基頓（Michael Keaton）主演的版本，曾勇奪當年全美賣座冠軍。

金貝辛格（右）因「蝙蝠俠」大賣而在影壇走紅。（取材自IMDb）

這部「蝙蝠俠」女主角金貝辛格（KimBasinger），曾在非正宗007電影「巡弋飛彈」（Never Say Never Again）和史恩康納萊 （Sean Connery）配對，並在情色名片「愛你九週半」（9 1/2 Weeks）性感裸露，因為「蝙蝠俠」熱賣，金貝辛格也成為好萊塢最紅女星之一，在演出「抱得美人歸」（The Marrying Man）時和男主角亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）假戲真做，擦出愛的火花，真的走進結婚禮堂。不過兩人的脾氣都硬，最終離婚收場。

金貝辛格（左）與米高基頓在「蝙蝠俠」配成銀幕情侶。（取材自IMDb）

金貝辛格演戲前曾是模特兒，轉當演員後一度被視為花瓶女星，演技評價不出色，但廣獲讚美是「最會擺pose的女星」，之後靠「鐵面特警隊」（L. A. Confidential）打破花瓶招牌、拿下奧斯卡 最佳女配角獎。現年68歲的她，近來最令人津津樂道的是在「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）系列登場扮演調教男主角的豔婦。

女兒日前在社群網站 上發布了和媽媽的合照，只見金貝辛格雖不再青春嬌艷，臉色卻還紅潤，過往的明星丰采並未消失。