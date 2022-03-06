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小布、裘莉戰火升高 傷透孩子們的心

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉的孩子們，被傳因父母撕破臉而感到難過。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉的孩子們，被傳因父母撕破臉而感到難過。（路透資料照片）

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變鬧了五年多，彼此的關係經過高低起伏，近期已經陷入谷底，向來採守勢、而少攻擊的小布，被裘莉不按照原先議定的先知會他，就將自身在法國南部莊園股分賣給俄羅斯的公司，讓他氣到戰火升高。

在此情況下，兩人都強調自己最在意的孩子們，反而夾在其中，最感頭疼。據「OK！」雜誌報導，幾個小孩對於爸媽開戰的心情很複雜，既希望父親能夠快樂，也想要母親幸福，偏偏在他們針鋒相對的情況下，這點根本達不到。

諷刺的是，布裘當初結婚的地點就是這座法國莊園，法庭上的廝殺將彼此在這莊園的美好回憶抹殺殆盡，孩子們請求他們不要再互相針對，他們卻聽不進去，沒有注意到這樣的爭鬥，受傷最深的就是孩子們，他們只期望爸媽放下怨恨，不要再攻擊對方，兩個人都能喘口氣。

布萊德彼特（左起）、珊卓布拉克、查寧塔圖在「失落謎城」首度同台。（圖：UIP提供...
布萊德彼特（左起）、珊卓布拉克、查寧塔圖在「失落謎城」首度同台。（圖：UIP提供）

此外，布萊德彼特春、夏分別要上映的新片「失落謎城」（The Lost City）與「子彈列車」（Bullet Train），都是和相識多年卻從未合作的珊卓布拉克（Sandra Bullock）攜手，背後緣分很巧妙。

據「失落謎城」導演透露，當初有想過找小布，但覺得大概請不到他來演這個並非男主角的人物。結果珊卓拍「子彈列車」時，跟小布提了一下，剛巧他們還共用髮型師，髮型師順口問他如果去演「失落謎城」，準備做什麼造型？聊著聊著就讓他對演出該片感興趣了。

小布 裘莉 布萊德彼特

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