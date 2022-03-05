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布裘撕破臉 孩子們超傷心 又想爸好也想媽快樂

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉關係陷谷底。（路透資料照片）
布萊德彼特與安琪莉娜裘莉關係陷谷底。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變鬧了5年多，彼此的關係經過高低起伏，近期已經陷入谷底，向來採守勢、而少攻擊的布萊德彼特，被裘莉不按照原先議定的先知會他，就將自身在法國南部莊園股分賣給俄羅斯的公司，讓他氣到提高，戰火升高。

在此情況下，兩人都強調自己最在意的孩子們，反而夾在其中，最感頭疼。根據「OK！」雜誌報導，幾個小孩對於爸媽開戰的心情很複雜，既希望父親能夠快樂，也想要母親幸福，偏偏在他們針鋒相對的情況下，這點根本達不到。

諷刺的是，布裘當初結婚的地點就是在現引起衝突的法國莊園，法庭上的廝殺將彼此還相親相愛時在這莊園的美好回憶抹煞殆盡，孩子們請求他們不要再互相針對，他們卻聽不進去，沒有注意到這樣的爭鬥，受傷最深的就是孩子們，他們只期望爸媽放下怨恨，不要再攻擊對方，兩個人都能喘口氣。

去年裘莉一口氣推出「那些要我死的人」、「永恆族」這兩部片，前者票房踢到大鐵板，後者在疫情期間雖賣得不差，但和其他漫威英雄片的表現相比，並不特別突出。今年輪到布萊德彼特要來接受票房考驗，有趣的是，他春、夏分別要上映的新片「失落謎城」與「子彈列車」，都是和相識多年卻從未合作的珊卓布拉克攜手，背後還有一段巧妙的緣分。

「失落謎城」和「子彈列車」，前者珊卓布拉克掛帥，後者布萊德彼特領銜，原先外界推測他們各自到彼此主演的片中客串助陣，不過當兩部片的預告推出後，觀眾已經看到布萊德彼特在「失落謎城」的畫面，而珊卓布拉克在「子彈列車」的鏡頭仍然沒有曝光，更讓人好奇他們這兩部片的合作模式為何？

根據「失落謎城」導演透露，布萊德彼特在該片中絕對不只是客串的戲分，當初這角色他們就想過找他，卻覺得大概請不到他來演這個並非男主角的人物。結果珊卓布拉克先去跟他拍了「子彈列車」，再跟他提了一下，剛巧他們還共用一個髮型師，髮型師順口問他如果去演「失落謎城」，準備做怎樣的造型？聊著聊著就讓他對演出該片感興趣了，接下來他和「失落謎城」導演在Zoom上溝通，沒多久就決定接演了。

安琪莉娜裘莉的孩子們被傳因父母撕破臉而感到難過。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉的孩子們被傳因父母撕破臉而感到難過。（路透資料照片）
布萊德彼特（左起）、珊卓布拉克、查寧塔圖在「失落謎城」首度同台。圖／UIP提供
布萊德彼特（左起）、珊卓布拉克、查寧塔圖在「失落謎城」首度同台。圖／UIP提供

布萊德彼特 裘莉 導演

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