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漫威英雄換新血 「浩克」馬克魯法洛也要交棒了

記者蘇詠智／綜合報導
馬克魯法洛透露自己即將在漫威新影集中交棒。（路透資料照片）
馬克魯法洛透露自己即將在漫威新影集中交棒。（路透資料照片）

漫威超級英雄電影稱霸全球票房十多年，在「無限寶石」（(The Infinity Stones ）篇章落幕後，下一個串連所有影片的大主題還沒確定，但陪伴觀眾許久的元祖「復仇者聯盟」成員已經陸續交棒，有可能將要全面換血。目前最確定的是克里斯伊凡（Chris Evans）扮演的史蒂夫羅傑斯在「復仇者聯盟：終局之戰」把重任交給安東尼麥齊（Anthony Mackie）扮演的「獵鷹」山姆，而Disney+影集「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）結局山姆正式成為下一代的美國隊長。

布魯斯班納版的浩克可能逐漸淡出漫威未來新片。（取材自IMDb）
布魯斯班納版的浩克可能逐漸淡出漫威未來新片。（取材自IMDb）

該平台另一齣影集「鷹眼」（Hawkeye）也已出現（Hailee Steinfeld）扮演的新生代女鷹眼，去年上映的「黑寡婦」則介紹了佛羅倫絲普伊（Florence Pugh）扮演的接班人葉琳娜，如此一來元祖的「復仇者聯盟」成員剩下克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演的雷神索爾、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）扮演的布魯斯班納／浩克、已在「終局之戰」（Avengers: Endgame）陣亡退場的鋼鐵人東尼史塔克尚無人接棒，情況可能很快就會明朗。

馬克魯法洛近日出席活動時透露，自己將在Disney+新戲「女浩克」中傳承給扮演布魯斯班納表妹的塔提亞娜馬斯蘭妮（Tatiana Maslany），除了盛讚她的表現極為出色，也明白宣告要交棒到她手上，透露戲裡兩人有很多趣味的對手戲，觀眾會看到浩克之前和他人互動時從未展現過的新面向，很有意思。這麼一來，馬克等於也宣告自己從漫威影視宇宙「畢業」的時候快到了？

復仇者聯盟 漫威 Disney

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