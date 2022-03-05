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女神卡卡爆冷沒入圍奧斯卡 頒獎典禮不缺席

記者蘇詠智／綜合報導
女神卡卡雖是今年奧斯卡最令人意外的遺珠，卻仍會擔任頒獎典禮嘉賓，保證不缺席。（路透資料照片）
女神卡卡雖是今年奧斯卡最令人意外的遺珠，卻仍會擔任頒獎典禮嘉賓，保證不缺席。（路透資料照片）

美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）原先計畫以「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）角逐本屆奧斯卡影后，雖然不斷有八卦報導稱她信心太滿、拉票動作太積極，反而招來同業反感，她卻一路挺進各大獎項入圍名單，一度被外界視為聲勢最穩的一位，結果奧斯卡入圍名單揭曉，她卻爆冷沒有得到提名，不少人眼鏡片碎了一地。

儘管無緣再爭取奧斯卡影后榮銜，女神卡卡卻也不會在今年的頒獎典禮上缺席，已經答應擔任典禮嘉賓上台。近年來的奧斯卡頒獎典禮，受到多數觀眾喜愛的商業大片缺乏青睞、提名強片益發冷門影響，收視逐年下滑，讓主辦單位為了刺激收視大傷腦筋。女神卡卡的粉絲眾多又死忠，透過她的號召力吸引大家準時守在電視機前收看，不失為妙招。

凱文柯斯納將重回奧斯卡頒獎典禮舞台，擔任嘉賓。（路透資料照片）
凱文柯斯納將重回奧斯卡頒獎典禮舞台，擔任嘉賓。（路透資料照片）

除了女神卡卡外，目前第一波公布的奧斯卡頒獎人與典禮嘉賓還包括最新「蝙蝠俠」（The Batman）電影中扮演「貓女」的柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、資深小金人得主凱文柯斯納（Kevin Costner）、曾主持過典禮的克里斯洛克（Chris Rock）、「猛禽小隊：小丑女大解放」（Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn）拉丁資深女星蘿西培瑞茲（Rosie Perez）、去年最佳女配角得主尹汝貞等。

奧斯卡 女神卡卡 提名

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