女神卡卡爆冷沒入圍奧斯卡 頒獎典禮不缺席

女神卡卡雖是今年奧斯卡最令人意外的遺珠,卻仍會擔任頒獎典禮嘉賓,保證不缺席。(路透資料照片)

美國流行樂天后女神卡卡 (Lady Gaga)原先計畫以「Gucci:豪門謀殺案」(House of Gucci)角逐本屆奧斯卡 影后,雖然不斷有八卦報導稱她信心太滿、拉票動作太積極,反而招來同業反感,她卻一路挺進各大獎項入圍名單,一度被外界視為聲勢最穩的一位,結果奧斯卡入圍名單揭曉,她卻爆冷沒有得到提名 ,不少人眼鏡片碎了一地。

儘管無緣再爭取奧斯卡影后榮銜,女神卡卡卻也不會在今年的頒獎典禮上缺席,已經答應擔任典禮嘉賓上台。近年來的奧斯卡頒獎典禮,受到多數觀眾喜愛的商業大片缺乏青睞、提名強片益發冷門影響,收視逐年下滑,讓主辦單位為了刺激收視大傷腦筋。女神卡卡的粉絲眾多又死忠,透過她的號召力吸引大家準時守在電視機前收看,不失為妙招。

凱文柯斯納將重回奧斯卡頒獎典禮舞台,擔任嘉賓。(路透資料照片)

除了女神卡卡外,目前第一波公布的奧斯卡頒獎人與典禮嘉賓還包括最新「蝙蝠俠」(The Batman)電影中扮演「貓女」的柔伊克拉維茲(Zoë Kravitz)、資深小金人得主凱文柯斯納(Kevin Costner)、曾主持過典禮的克里斯洛克(Chris Rock)、「猛禽小隊:小丑女大解放」(Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)拉丁資深女星蘿西培瑞茲(Rosie Perez)、去年最佳女配角得主尹汝貞等。