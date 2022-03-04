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18歲蘿菕暴紅 1天500萬次點擊 凱蒂佩芮：上帝賜予嗓音

娛樂新聞組╱綜合報導
新生代歌手蘿菕，開始霸占Z世代族群的歌單。（圖：環球音樂提供）
新生代歌手蘿菕，開始霸占Z世代族群的歌單。（圖：環球音樂提供）

社群網路上獲得熱烈討論的18歲新女聲蘿菕（Lauren Spencer-Smith），開始霸占Z世代族群的歌單，不僅吸引各大唱片公司搶簽她，就連金牌製作人、同時也是天團共和世代（OneRepublic）的主唱萊恩（Ryan Tedder），都私訊蘿菕表示非常喜歡她的作品。

ETtoday報導，英國出生、加拿大長大的蘿菕2020年參加美國選秀比賽「美國偶像」（American Idol），以紅粉佳人（P!nk）的歌曲「What About Us」作為海選歌曲，渾厚的超齡嗓音與情感豐沛的歌曲演繹方式，讓評審凱蒂佩芮（Katy Perry）盛讚她的嗓音是「上帝賜予的禮物」。

雖然最後止步於比賽的20強，但堅強的演唱實力依舊在許多觀眾心中留下深刻印象，而她自己獨立發行的專輯「Unplugged, Vol. 1」也獲得2020加拿大朱諾音樂獎（Juno Award）的年度成人當代專輯入圍肯定。

2020年11月，蘿菕在TikTok上貼出一段自己演唱「Fingers Crossed」片段，即便歌曲在當時尚未發行，但這個看似隨興的47秒短片，在上傳後24小時內就吸引500萬次觀看，至今更累積超過2500萬的瀏覽人次，並吸引近5萬則粉絲留言。

許多樂評認為「Fingers Crossed」之所以能引起廣大年輕世代的共鳴，即是因為歌詞直白、觸動人心。而在歌迷殷切期盼下，歌曲終於在年初於各大數位平台上線。

蘿菕也表示，從來沒想過一個隨手錄下的影片能獲得這麼大的回響，現在她也著手進行下一個音樂計畫，讓人期待這位新生代才女未來的表現。

加拿大 社群 入圍

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