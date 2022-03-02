迪士尼、華納抵制俄國 「蝙蝠俠」等臨時撤片

「青春養成記」首開第一槍，宣告在俄羅斯暫不上片。（取材自IMDb）

全球關注俄羅斯 入侵烏克蘭 戰爭的發展，紛紛祭出不同的制裁措施，除了對烏克蘭不同程度的金援和軍援外，娛樂產業也做出回應，像是禁止俄國參加歐洲歌唱大賽等之外，好萊塢兩大電影製作公司迪士尼 、華納兄弟都表示將暫停在俄羅斯發行院線影片。

「蝙蝠俠」在俄羅斯上映之前臨時撤片。（取材自IMDb）

路透報導，迪士尼公司表示，暫停在俄發行院線片會從即將上檔的皮克斯動畫工作室作品「青春養成記」（Turning Red）開始。在迪士尼開了第一槍數小時後，華納媒體也表示，原訂下周在俄上映的「蝙蝠俠」（The Batman）也將暫時喊卡。

迪士尼在聲明中指出：「我們未來的商業決定將取決於局勢的發展。同時，考慮難民危機逐漸浮現，我們將與非政府組織夥伴合作，提供緊急救援和其他人道協助。」

華納媒體表示它們將持續觀察局勢發展，並等待「這場悲劇有個迅速和和平的解決方案」。

烏克蘭影藝學院日前針對俄國入侵烏克蘭在網路發起請願活動，呼籲國際社會抵制俄國戲院和電影業。

據市場研究公司Comscore數據，俄羅斯是好萊塢相當重要的市場，2021年票房達6.01億美元，或去年全球214億美元總票房的約2.8%。

近日仍照常在俄羅斯有上映好萊塢影片包括「情聖西哈諾」（Cyrano）、「教父」（The Godfather）50周年紀念重映等，其他美國大型電影公司還沒宣告是否跟進迪士尼與華納。