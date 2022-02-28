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威爾史密斯、潔西卡雀絲坦 奪演員工會獎影帝、影后

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯獲選為本屆美國演員工會獎影帝。（美聯社）
威爾史密斯獲選為本屆美國演員工會獎影帝。（美聯社）

以往被視為奧斯卡帝后前哨戰的美國演員工會獎揭曉得獎名單，「王者理查」（King Richard）威爾史密斯（Will Smith）與「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）分別登上電影類最佳男女主角寶座，小金人爭奪戰勝出的氣勢大增，至於相當於「最佳影片」的「最佳電影類整體演出」大獎則給了幽默暖心的「樂動心旋律」（CODA）。

潔西卡雀絲坦是今年的美國演員工會獎電影類最佳女主角。（美聯社）
潔西卡雀絲坦是今年的美國演員工會獎電影類最佳女主角。（美聯社）

美國演員工會獎在奧斯卡演技獎得主的命中率向來比任何前哨獎都高，因此備受各方關注。今年奧斯卡金像獎入圍最大贏家「犬山記」（The Power of the Dog）在美國演員工會獎施展不開；最佳男配角由「樂動心旋律」聽障演員特洛伊寇特蘇爾（Troy Kotsur）獲得，而最佳女配角則由「西城故事」亞莉安娜狄波斯（Ariana Debose）奪下，美國演員工會獎不挺「犬山記」，對爭取奧斯卡大獎的聲勢絕對會有所影響，相反的「樂動心旋律」則氣勢大振。

美國演員工會獎頒獎典禮也是近期難得一見的大型、實體典禮活動，主辦單位要求出席者要出示打過至少兩劑疫苗、如果可以需打完第三劑，且要有兩天內的PCR陰性檢測，以及當天快篩陰性的結果，重重把關，因而來賓們才能夠在台下分別安排在不同桌次，近距離圍著坐，且不強迫戴口罩，出席嘉賓眾星雲集，讓觀眾直呼：「大型典禮總算回來了。」

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