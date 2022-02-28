美國演員工會獎「魷魚」發威 李政宰、鄭好娟封視帝后

李政宰創紀錄拿下美國演員工會獎最佳戲劇影集男演員大獎。（Getty Images）

在美國演員工會獎已揭曉的獎項中，紅遍歐美的Netflix韓劇「魷魚遊戲 」提名 四項抱回三項，李政宰、鄭好娟雙雙抱回視帝與視后大獎，氣勢銳不可擋，兩人也都喜出望外。

鄭好娟獲得美國演員工會獎最佳戲劇影集女演員大獎，興奮又激動。（Getty Images）

「魷魚遊戲」在頒獎典禮最早揭曉的「最佳電視影集動作演出」就擊敗漫威「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）、「洛基」（Loki）等獲獎，接著李政宰和鄭好娟分別榮登最佳戲劇影集男女演員大獎（電視類不分主配角），有別於最佳戲劇影集女演員獎過去韓裔 加拿大籍的吳珊卓曾兩度獲獎，李政宰在最佳戲劇影集男演員可是創下美國演員工會獎的紀錄，也難怪他一上台就開心地直呼：「天哪！」

緊接著鄭好娟也宣布獲獎，她和李政宰雖然都有翻譯小姐在台上為他們的韓語致詞口譯成英文，其實她的英語能力好，到最後忍不住親自用英文說道：「謝謝你們，讓我能夠做演員的夢，並且為我打開大門。」台下瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）等影后也為她鼓掌。

目前「魷魚遊戲」命中率百分之百，入圍四項獎還剩「最佳戲劇影集整體演出」大獎還未揭曉。