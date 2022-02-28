美國演員工會獎「魷魚」發威 李政宰、鄭好娟封視帝后
在美國演員工會獎已揭曉的獎項中，紅遍歐美的Netflix韓劇「魷魚遊戲」提名四項抱回三項，李政宰、鄭好娟雙雙抱回視帝與視后大獎，氣勢銳不可擋，兩人也都喜出望外。
「魷魚遊戲」在頒獎典禮最早揭曉的「最佳電視影集動作演出」就擊敗漫威「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）、「洛基」（Loki）等獲獎，接著李政宰和鄭好娟分別榮登最佳戲劇影集男女演員大獎（電視類不分主配角），有別於最佳戲劇影集女演員獎過去韓裔加拿大籍的吳珊卓曾兩度獲獎，李政宰在最佳戲劇影集男演員可是創下美國演員工會獎的紀錄，也難怪他一上台就開心地直呼：「天哪！」
緊接著鄭好娟也宣布獲獎，她和李政宰雖然都有翻譯小姐在台上為他們的韓語致詞口譯成英文，其實她的英語能力好，到最後忍不住親自用英文說道：「謝謝你們，讓我能夠做演員的夢，並且為我打開大門。」台下瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）等影后也為她鼓掌。
目前「魷魚遊戲」命中率百分之百，入圍四項獎還剩「最佳戲劇影集整體演出」大獎還未揭曉。
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