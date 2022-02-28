萊恩雷諾斯慷慨解囊 提供烏克蘭難民雙倍資助

萊恩雷諾斯與老婆布蕾克萊芙莉捐款助烏克蘭。（Getty Images）

俄羅斯 入侵烏克蘭 戰火延燒，歐美影壇不少藝人高呼聲援，盼戰爭能夠停止。「死侍」（Deadpool）（Ryan Reynolds）與老婆布蕾克萊芙莉（BlakeLively）也出來拋磚引玉，盼外界能募款幫助烏克蘭受害百姓，而大家紛紛向聯合國難民署捐款，他們夫妻也會捐出同樣數字，上限為百萬美元，提供烏克蘭難民雙倍的資助。

萊恩雷諾斯與布蕾克萊芙莉這對銀色夫妻檔，向來愛心不落人後，過去他們曾向美國全國有色人種促進協會（NAACP）捐贈20萬美元作為法律辯護基金，提倡種族平等；去年新冠疫情肆虐，他們也向紐約醫院、食物銀行等機構，捐贈慈善款項達356萬。

而隨著俄烏戰火蔓延，萊恩雷諾斯在推特 也分享捐款連結，「48小時內，無數烏克蘭人被迫逃離家園，前往鄰國，他們需要保護」，盼外界一同捐款幫助難民。

此外據外媒報導，向來對重大政治議題少發表意見的英國王室，其威廉王子和凱特王妃也在推特發聲，力挺烏克蘭人民抵抗俄羅斯違反國際和人道的舉動，「2020年10月，我們有幸會見（烏克蘭）總統澤倫斯基與第一夫人，了解他們對烏克蘭未來的樂觀態度和希望。今天，當烏克蘭英勇為未來奮戰時，我們和澤倫斯基總統與烏國全體民眾站在一起。」