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「魷魚遊戲」發威 美國演員工會獎視帝、視后都到手

記者蘇詠智／即時報導
李政宰（左起）、鄭好娟、金姝伶、阿努潘崔帕西、朴海秀在美國演員工會頒獎典禮紅毯上再合體。（美聯社）
李政宰（左起）、鄭好娟、金姝伶、阿努潘崔帕西、朴海秀在美國演員工會頒獎典禮紅毯上再合體。（美聯社）

紅遍歐美的Netflix韓劇「魷魚遊戲」，之前雖然在金球獎風光入圍最佳戲劇影集等3獎，由於今年金球獎受到各方抵制、取消頒獎典禮，演員們也都未特別赴美出席，因此直到28日在美舉辦的美國演員工會獎頒獎典禮，李政宰、朴海秀、鄭好娟、金姝伶、阿努潘崔帕西等要角都盛裝出席，而在已經揭曉的獎項中，「魷魚遊戲」提名4項抱回3項，李政宰、鄭好娟雙雙抱回視帝與視后大獎，氣勢銳不可擋，兩人也都喜出望外。

「魷魚遊戲」在美國演員工會獎頒獎典禮最早揭曉的「最佳電視影集動作演出」就擊敗漫威「獵鷹與酷寒戰士」、「洛基」等獲獎，接著李政宰和鄭好娟分別榮登最佳戲劇影集男女演員大獎（電視類不分主配角），有別於最佳戲劇影集女演員獎過去韓裔加拿大籍的吳珊卓曾兩度獲獎，李政宰在最佳戲劇影集男演員可是創下美國演員工會獎的紀錄，也難怪他一上台就直呼：「天哪！」他表示自己雖然有寫感言，臨場卻決定直接抒發心情，感謝全球各地喜愛「魷魚遊戲」的觀眾，也感謝一同合作的該劇卡司，其他幾位主角也在觀眾席歡呼，緊接著鄭好娟也宣布獲獎，她和李政宰雖然都有翻譯小姐在台上為他們的韓語致詞口譯成英文，其實她的英語能力好，到最後忍不住親自用英文說道：「謝謝你們，讓我能夠做演員的夢，並且為我打開大門。」台下瑞絲薇絲朋等影后也為她鼓掌。

目前「魷魚遊戲」命中率百分之百，入圍4項獎還剩「最佳戲劇影集整體演出」大獎還未揭曉。

李政宰出席美國演員工會頒獎典禮。（美聯社）
李政宰出席美國演員工會頒獎典禮。（美聯社）
鄭好娟獲得美國演員工會獎最佳戲劇影集女演員，興奮又激動。取材自twitter
鄭好娟獲得美國演員工會獎最佳戲劇影集女演員，興奮又激動。取材自twitter
李政宰創紀錄拿下美國演員工會獎最佳戲劇影集男演員大獎。取材自twitter
李政宰創紀錄拿下美國演員工會獎最佳戲劇影集男演員大獎。取材自twitter

魷魚遊戲 金球獎 入圍

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