凱撒獎頒獎禮 札維耶多藍悼念加斯帕德尤利爾超催淚

加斯帕德尤利爾在凱撒獎頒獎典禮被懷念。(路透)

法國電影最高榮譽「凱撒獎」舉行頒獎典禮,根據巴爾札克原著改編、即將在下周全台上映的「巴黎夢想家」(Lost Illusions)獲得最佳影片、最佳改編劇本、最佳攝影等七項獎,成為最大贏家。加拿大才子名導札維耶多藍(Xavier Dolan)也以「巴黎夢想家」提名角逐最佳男配角,雖然敗給同樣憑該片入圍 的文森拉寇斯特(Vincent Lacoste),卻仍然站上典禮舞台,悼念上個月因為滑雪意外去世的加斯帕德尤利爾(Gaspard Ulliel),致詞時一度語帶哽咽,成為整場典禮最動人的片段。

班諾馬吉梅成為本屆凱撒獎影帝。(路透)

薇拉麗樂梅西耶是本屆凱撒獎影后。(路透)

「巴黎夢想家」是本屆凱撒獎入圍最多項的大贏家,果然最後也在得獎名單上遙遙領先其他對手,而「ANNETTE:星夢戀歌」李歐卡霍(Leos Carax)獲最佳導演 獎,「De son vivant」飾演罹癌男子的班諾馬吉梅、「Aline」中扮演影射席琳翁女歌手的薇拉麗樂梅西耶(Valérie Lemercier)分別成為影帝影后,兩人過去都曾榮獲凱撒獎最佳男女配角,今年都更上層樓。凱特布蘭琪(Cate Blanchett)則從之前確診新冠、不得不缺席柏林影展的資深影后伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert )手中接過榮譽凱撒獎,彼此也交換了個大擁抱。

包括主持人和凱特布蘭琪都提到烏克蘭目前的狀況,希望戰火早熄、和平重臨,不過典禮的催淚高潮卻是加斯帕德尤利爾的帥氣大照片出現在舞台背景時。他青少年時期就進入演藝圈,先憑過人的外表走紅,再以「不過就是世界末日」(It's Only the End of the World)登上凱撒獎影帝寶座,這部片的導演就是札維爾多藍,彼此也因這次合作變成朋友,因而多藍在台上就算再怎麼維持平和語氣,仍忍不住好幾回有情緒反應。

伊莎貝雨蓓(左)頒發榮譽凱撒獎給凱特布蘭琪。(路透)

札維爾多藍懷念昔日合作夥伴兼好友,講到傷感落淚。(路透)

他在台上念著寫給加斯帕德母親的信,表達自己一直就很想和加斯帕德合作,終於透過「不過就是世界末日」實現願望,也唯有對著加斯帕德的母親,才能大方說出他心中對加斯帕德的欣賞和愛有多深,坐在台下、曾在「不」片中演加斯帕德妹妹的蕾雅瑟杜(Léa Seydoux)也紅了眼眶,法國影壇不朽巨星楊波貝蒙(Jean-Paul Belmondo)也在典禮上得到一整段的致敬。

雖然是凱撒獎表揚突出的法國電影與影人,但去年替法國在坎城影展 抱回金棕櫚獎的「鈦」(Titane),卻連最佳影片都未入圍,僅提名了最佳導演等四獎,最後全軍覆沒,空手而歸。