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蜜拉喬娃薇琪、歐嘉柯瑞蘭蔻心碎 慟故鄉烏克蘭成戰場

記者蘇詠智／綜合報導
在烏克蘭出生的蜜拉喬娃薇琪表示因戰爭爆發而心碎。（路透資料照片）
在烏克蘭出生的蜜拉喬娃薇琪表示因戰爭爆發而心碎。（路透資料照片）

歐美影壇不乏烏克蘭出身的知名女星，眼看故鄉遭逢戰亂，除了為同胞祈福，也希望戰爭能夠停止。以主演「惡靈古堡」（Resident Evi）系列為觀眾熟知的蜜拉喬娃薇琪（Milla Jovovich），就在社群網站上發文表示，烏克蘭與俄羅斯都是自己的根，夾在其中備感折磨，為此心碎。

蜜拉出生在烏克蘭的首都基輔，當時烏克蘭還屬於蘇聯，她的母親是俄羅斯女演員，父親則是塞爾維亞的醫生，雖然她很小就移民到美國，看到烏克蘭與俄羅斯打仗，無法坐視當地民眾與友人們為保命而躲藏，特別提供援助烏克蘭單位的網址連結，希望外界伸出援手。

來自烏克蘭的歐嘉柯瑞蘭蔻為故鄉人民祈福。（路透資料照片）
來自烏克蘭的歐嘉柯瑞蘭蔻為故鄉人民祈福。（路透資料照片）

而007電影「量子危機」（Quantum of Solace）女主角歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko），則在烏克蘭別爾江斯克出生長大，15歲才搬去莫斯科。她目前在倫敦拍戲，卻沒忘在社群網站上發文為故鄉祈禱。

烏克蘭移民後裔薇拉法美嘉呼籲幫助當地民眾。（路透資料照片）
烏克蘭移民後裔薇拉法美嘉呼籲幫助當地民眾。（路透資料照片）

至於「厲陰宅」（The Conjuring）系列中的「華倫太太」薇拉法美嘉（Vera Farmiga），雖在美出生長大，父母都是烏克蘭移民，從小講的是烏克蘭語，她不僅發布烏克蘭國旗與國歌的歌詞，也呼籲外界幫助烏克蘭的人民。

在烏克蘭出生才移民美國的蜜拉庫尼斯（Mila Kunis），也在推特上祈求上天保祐烏克蘭民眾，丈夫艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）也轉發烏克蘭國旗力挺。

烏克蘭出生的蜜拉庫尼斯（左）和丈夫艾希頓庫奇都聲援烏克蘭。（路透資料照片）
烏克蘭出生的蜜拉庫尼斯（左）和丈夫艾希頓庫奇都聲援烏克蘭。（路透資料照片）

烏克蘭 社群網站 俄羅斯

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