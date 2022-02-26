烏克蘭出身 蜜拉喬娃薇琪、薇拉法美嘉為故鄉聲援：感到心碎

在烏克蘭出生的蜜拉喬娃薇琪表示因戰爭爆發而心碎。（路透資料照片）

歐美影壇不乏烏克蘭 出身的知名女星，眼看故鄉遭逢戰亂，不只感到憂心、難過，除了為同胞祈福，也希望戰爭能夠停止。以主演「惡靈古堡」（Resident Evil）系列為觀眾熟知的蜜拉喬娃薇琪（Milla Jovovich），更在社群網站 上發文表示，烏克蘭與俄羅斯 都是自己的根，夾在其中備感折磨，為此心碎。

蜜拉出生在烏克蘭的首都基輔，當時烏克蘭還屬於蘇聯，她的母親是俄羅斯女演員，父親則是塞爾維亞的醫生，雖然她大多數的童年回憶是在莫斯科的生活，也很小就移民到美國，看到烏克蘭與俄羅斯打仗，心情依舊受到影響，更無法坐視當地的民眾與友人們為了保命而躲藏，特別提供援助烏克蘭單位的網址連結，希望外界伸出援手。

來自烏克蘭的歐嘉柯瑞蘭蔻為故鄉人民祈福。（路透資料照片）

而007電影「量子危機」（Quantum of Solace）女主角、去年在漫威「黑寡婦」（Black Widow）扮演關鍵角色的歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko），則在烏克蘭的港口城市別爾江斯克出生、長大，15歲才搬去莫斯科，之後獲青睞成為模特兒才開始闖出名號、轉進演藝圈。她雖然目前在倫敦拍戲，也參與當地時裝周的活動，卻沒忘了在社群網站上發文為故鄉人民祈禱，希望戰爭趕快停止。

烏克蘭移民後裔薇拉法美嘉呼籲幫助當地民眾。（路透資料照片）

至於「厲陰宅」（The Conjuring）系列中的「華倫太太」薇拉法美嘉（Vera Farmiga），雖然在美國出生、長大，父母都是烏克蘭移民，從小講的是烏克蘭語，接受烏克蘭的文化薰陶，6歲才開始學英語，當然對於烏克蘭目前處境有很深刻的感觸，不僅發布烏克蘭國旗與國歌的歌詞，鮮明宣示自己和他們站在一起，也呼籲外界幫助烏克蘭的人民。

與蜜拉喬娃薇琪同名、同樣在烏克蘭出生才移民美國的蜜拉庫尼斯（Mila Kunis），也在推特上祈求上天保祐烏克蘭民眾，她的丈夫艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）亦轉發烏克蘭國旗，表示力挺烏克蘭。