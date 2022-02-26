我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭數萬人逃離家園 母子棄車步行成功越境

美、加和歐盟將切斷俄央行與SWIFT的連結

烏克蘭出身 蜜拉喬娃薇琪、薇拉法美嘉為故鄉聲援：感到心碎

記者蘇詠智／即時報導
在烏克蘭出生的蜜拉喬娃薇琪表示因戰爭爆發而心碎。（路透資料照片）
在烏克蘭出生的蜜拉喬娃薇琪表示因戰爭爆發而心碎。（路透資料照片）

歐美影壇不乏烏克蘭出身的知名女星，眼看故鄉遭逢戰亂，不只感到憂心、難過，除了為同胞祈福，也希望戰爭能夠停止。以主演「惡靈古堡」（Resident Evil）系列為觀眾熟知的蜜拉喬娃薇琪（Milla Jovovich），更在社群網站上發文表示，烏克蘭與俄羅斯都是自己的根，夾在其中備感折磨，為此心碎。

蜜拉出生在烏克蘭的首都基輔，當時烏克蘭還屬於蘇聯，她的母親是俄羅斯女演員，父親則是塞爾維亞的醫生，雖然她大多數的童年回憶是在莫斯科的生活，也很小就移民到美國，看到烏克蘭與俄羅斯打仗，心情依舊受到影響，更無法坐視當地的民眾與友人們為了保命而躲藏，特別提供援助烏克蘭單位的網址連結，希望外界伸出援手。

來自烏克蘭的歐嘉柯瑞蘭蔻為故鄉人民祈福。（路透資料照片）
來自烏克蘭的歐嘉柯瑞蘭蔻為故鄉人民祈福。（路透資料照片）

而007電影「量子危機」（Quantum of Solace）女主角、去年在漫威「黑寡婦」（Black Widow）扮演關鍵角色的歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko），則在烏克蘭的港口城市別爾江斯克出生、長大，15歲才搬去莫斯科，之後獲青睞成為模特兒才開始闖出名號、轉進演藝圈。她雖然目前在倫敦拍戲，也參與當地時裝周的活動，卻沒忘了在社群網站上發文為故鄉人民祈禱，希望戰爭趕快停止。

烏克蘭移民後裔薇拉法美嘉呼籲幫助當地民眾。（路透資料照片）
烏克蘭移民後裔薇拉法美嘉呼籲幫助當地民眾。（路透資料照片）

至於「厲陰宅」（The Conjuring）系列中的「華倫太太」薇拉法美嘉（Vera Farmiga），雖然在美國出生、長大，父母都是烏克蘭移民，從小講的是烏克蘭語，接受烏克蘭的文化薰陶，6歲才開始學英語，當然對於烏克蘭目前處境有很深刻的感觸，不僅發布烏克蘭國旗與國歌的歌詞，鮮明宣示自己和他們站在一起，也呼籲外界幫助烏克蘭的人民。

與蜜拉喬娃薇琪同名、同樣在烏克蘭出生才移民美國的蜜拉庫尼斯（Mila Kunis），也在推特上祈求上天保祐烏克蘭民眾，她的丈夫艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）亦轉發烏克蘭國旗，表示力挺烏克蘭。

烏克蘭出生的蜜拉庫尼斯（左）和丈夫艾希頓庫奇都聲援烏克蘭。（路透資料照片）
烏克蘭出生的蜜拉庫尼斯（左）和丈夫艾希頓庫奇都聲援烏克蘭。（路透資料照片）

烏克蘭 社群網站 俄羅斯

上一則

前夫3婚當爸 阿嬌嘆想當媽：計畫趕不上變化

下一則

俄烏女星遭嗆：回祖國打仗 男星力挺：世界不缺你的恨

延伸閱讀

法國將運送燃料和更多軍事裝備至烏克蘭

法國將運送燃料和更多軍事裝備至烏克蘭
季辛吉8年前就提醒烏克蘭：要生存就不應加入北約

季辛吉8年前就提醒烏克蘭：要生存就不應加入北約
立陶宛禁止俄羅斯航空公司使用其空域

立陶宛禁止俄羅斯航空公司使用其空域
中國5學者聯名反對俄羅斯侵烏 遭圍剿後急刪文

中國5學者聯名反對俄羅斯侵烏 遭圍剿後急刪文

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。圖／種子音樂提供

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

2022-02-22 10:59
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14
楚原數年前曾獲香港電影金像獎頒發「終身成就獎」。圖／摘自微博

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

2022-02-21 10:15
林志玲婚前緋聞男友之一就是邱士楷。（取材自微博）

痴守林志玲超過15年「百億馬桶小開」轉求婚上海新歡

2022-02-23 19:30
孫儷、鄧超結婚近12年。取材自微博

鄧超交纏女星大腿 親密畫面外流 網友全看傻

2022-02-25 21:35

超人氣

更多 >
影／烏克蘭稱3500名俄士兵喪命 澤倫斯基：俄還攻擊幼稚園

影／烏克蘭稱3500名俄士兵喪命 澤倫斯基：俄還攻擊幼稚園
烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適