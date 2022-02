安海瑟薇合體小丑 打造「新創玩家」帝國

安海瑟薇(右)、傑瑞德雷托合作演出「新創玩家」是近期話題夯劇。(圖:Apple TV+提供)

「自殺突擊隊」(Suicide Squad)中飾演「小丑」的傑瑞德雷托(Jared Leto)和安海瑟薇(Anne Hathaway)搭上2022年最具話題的螢幕夫妻檔,兩人將在Apple TV+全新原創影集「新創玩家」(WeCrashed)中主演改編自真實事件、取材自Podcast節目「WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork」,講述共享辦公室「WeWork」從誕生、迅速擴張至一夕殞落的故事。

最新推出長達兩分半的預告裡,可見這對擁有卓越商業頭腦的夫妻亞當和芮貝卡,憑著草創時期的滿腔熱情、敢於做夢的決心與膽試,讓他們在短時間內成功打造出空前絕後的共享辦公空間品牌「WeWork」並躍升為全球最大的企業巨頭之一。然而靠著信念構築的夢想,卻也因幾近瘋狂的經營模式讓公司轉瞬間資產耗盡,創辦者亞當不但被迫卸下執行長職位,WeWork也對外正式宣告破產 。

影集由電影 「熟男型不型」(Crazy, Stupid, Love)雙人組導演 約翰瑞卡(John Requa)和葛倫費卡拉(Glenn Ficarra)執導,並由「死侍」(Deadpool)製作人擔任影集統籌和編劇,傑瑞德雷托和安海瑟薇也同時身兼執行製作。

作為史上第一為將「共享」與「辦公」企業化的創業家,究竟如何十年內落至家敗名裂?風流倜儻、理想美化難道真是一線之隔?這位迷人又神秘的夢想家讓傑瑞德雷托能再挑戰獨樹一幟的角色,而安海瑟薇也將在「高年級實習生」(The Intern)後又一次詮釋創業的艱辛與成就,只是這次她單作丈夫身旁的執行長「夫人」的身分似乎無法滿足她私自的野心。