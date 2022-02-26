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安海瑟薇合體小丑 打造「新創玩家」帝國

記者陳建嘉／綜合報導
安海瑟薇(右)、傑瑞德雷托合作演出「新創玩家」是近期話題夯劇。（圖：Apple TV+提供）
安海瑟薇(右)、傑瑞德雷托合作演出「新創玩家」是近期話題夯劇。（圖：Apple TV+提供）

「自殺突擊隊」（Suicide Squad）中飾演「小丑」的傑瑞德雷托（Jared Leto）和安海瑟薇（Anne Hathaway）搭上2022年最具話題的螢幕夫妻檔，兩人將在Apple TV+全新原創影集「新創玩家」（WeCrashed）中主演改編自真實事件、取材自Podcast節目「WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork」，講述共享辦公室「WeWork」從誕生、迅速擴張至一夕殞落的故事。

最新推出長達兩分半的預告裡，可見這對擁有卓越商業頭腦的夫妻亞當和芮貝卡，憑著草創時期的滿腔熱情、敢於做夢的決心與膽試，讓他們在短時間內成功打造出空前絕後的共享辦公空間品牌「WeWork」並躍升為全球最大的企業巨頭之一。然而靠著信念構築的夢想，卻也因幾近瘋狂的經營模式讓公司轉瞬間資產耗盡，創辦者亞當不但被迫卸下執行長職位，WeWork也對外正式宣告破產

影集由電影「熟男型不型」（Crazy, Stupid, Love）雙人組導演約翰瑞卡（John Requa）和葛倫費卡拉（Glenn Ficarra）執導，並由「死侍」（Deadpool）製作人擔任影集統籌和編劇，傑瑞德雷托和安海瑟薇也同時身兼執行製作。

作為史上第一為將「共享」與「辦公」企業化的創業家，究竟如何十年內落至家敗名裂？風流倜儻、理想美化難道真是一線之隔？這位迷人又神秘的夢想家讓傑瑞德雷托能再挑戰獨樹一幟的角色，而安海瑟薇也將在「高年級實習生」（The Intern）後又一次詮釋創業的艱辛與成就，只是這次她單作丈夫身旁的執行長「夫人」的身分似乎無法滿足她私自的野心。

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