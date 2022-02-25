蜘蛛人三代同堂 霍蘭德爆：有1人翹臀是假的

「蜘蛛人：無家日」最大的看點莫過於三代蜘蛛人同堂。(取材自IMDb)

由湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演，全球狂賣18.3億、登上影史賣座第6名的漫威 超級英雄電影 「蜘蛛人 ：無家日」(Spider-Man: No Way Home)，最大的看點莫過於找來前兩代蜘蛛人陶比麥奎爾(Tobey Maguire)和安德魯加菲爾德(Andrew Garfield)打造蜘蛛人「三代同堂」的夢幻情節。近日，湯姆霍蘭德爆料，其中一個蜘蛛人有裝「假屁股」來營造翹臀效果。

「小蜘蛛人」霍蘭德多次感謝兩位前輩參演力挺，但調皮的他日前在脫口秀節目上大爆料，指麥奎爾和加菲爾德其中一人，在演出蜘蛛人時竟穿著「假屁股」拍戲，「但我不會告訴大家是誰」，他笑說，第一次在片場看到「假屁股」時，驚訝得無法移開目光，還直呼：「哇，喔！那不是真的吧！」

「蜘蛛人：無家日」，編劇克里斯麥肯納（Chris McKenna）和埃里克索默斯（Erik Sommers）透露，片中三人在天台上第一次見面的場景，「至少改寫過十次」，以確保每個蜘蛛人的心路歷程都能完整傳遞，也綜合採納了演員們的意見，才完成最終精采版本。

二代蜘蛛人加菲爾德在電影上映前頻頻否認演出的言論，被粉絲笑稱演技值得拿奧斯卡影帝；今年38歲的他近日受訪坦言，演出前他曾擔心自己是不是太老了，對於重新穿上蜘蛛人緊身服感到彆扭，「因為飾演蜘蛛人來說，我也太老了吧！但漫威願意找我回歸，仍是我有史以來經歷過最美好的事情之一」。