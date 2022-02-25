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娛樂圈喜事頻傳 小珍妮佛生了 班史提勒復婚

記者陳建嘉╱綜合報導
珍妮佛勞倫斯首度當媽，孩子性別、生日成謎。(取材自Instagram)
珍妮佛勞倫斯首度當媽，孩子性別、生日成謎。(取材自Instagram)

恭喜！31歲奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）首度當媽，她結婚近2年，TMZ報導她已經順產，但對於確切的生產日期與孩子的性別，小珍妮佛夫妻均不對外透露。

時人雜誌報導，珍妮佛宣傳完「X戰警：黑鳳凰」(X-Men: Dark Phoenix)之後，暫時沒推出新作，今年主要作品是與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）合演的Netflix喜劇「千萬別抬頭」(Don't Look Up)。

而她這段期間除了拍片之外，都乖乖在家陪伴老公，偶爾被狗仔拍到這對夫妻上街約會的照片，但最近有眼尖網友發現，珍妮佛身形明顯發福，看起來充滿「孕」味，她也一改昔日低調，去年還大方向「今日美國」承認，她即將成為人母。

此外，喜劇泰斗班史提勒（Ben Stiller）最近帶來監製喜劇「人生切割術」(Severance)，頻頻接受外界訪問，他最近透露與4年前分手的前妻克莉絲汀泰勒(Christine Taylor)再度復合，原因竟是與疫情相關。

班史提勒最近接受Esquire訪問，證實已經與前妻復合，當初疫情爆發時，他就先搬回老家，這樣才能在封城期間看到小孩，「隨著時間過去，我與克莉絲汀的關係越來越好，我們分手了，又復合了，大家都很開心」，也笑稱這是疫情期間出乎意料的結果。

疫情 奧斯卡 封城

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