曾「近乎全裸」出席活動 新版貓女身材嬌小 但很嗆辣

柔伊克拉維茲在「蝙蝠俠」飾演貓女。(圖:華納兄弟提供)

由羅伯派汀森(Robert Pattinson)主演的「蝙蝠俠」(The Batman)即將正式上映,眾演員們目前已經開始忙著宣傳,希望能為這個全新的版本充分造勢。而此番不只蝙蝠俠一角備受注目,新任「貓女」同樣也是話題焦點。

這次貓女的扮演者是美國女星柔伊克拉維茲(Zoë Kravitz),曾經出演過「分歧者」(Divergent)、「怪獸與葛林戴華德的罪行」(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)等,更在「X戰警:第一戰」(X-Men: First Class)中扮演精靈,銀幕形象火辣健美。據說這次她還是經過打敗「龐德女郎」安娜德哈瑪絲(Ana de Armas)、「瞞天過海:八面玲瓏」(Ocean's 8)女打仔艾拉巴林斯卡(Ella Balinska)等人後,才成功獲得貓女一角。

柔伊克拉維茲(左)在「蝙蝠俠」飾演貓女,和羅伯派汀森飾演的蝙蝠俠充滿火花。(圖:華納兄弟提供)

柔伊克拉維茲以Saint Laurent 2022春季系列黑色愛心花瓣剪裁長禮服出席首映會。(圖:Saint Laurent提供)

身高157公分的柔伊克拉維茲,因為比例很好,所以總能穿出搶眼的時尚造型,曾在2018主演過Saint Laurent的形象廣告,去年在Met Gala 中更是以Saint Laurent 鏤空logo禮服近乎全裸的造型辣翻全場。

近日在宣傳「蝙蝠俠」的行程中,可以看到她以Saint Laurent 2022春季系列的服裝穿出酷勁十足的姿態,無論是黑色愛心花瓣剪裁長禮服或黑色乳膠材質大衣配漁網上衣,都完美展現貓女的冷豔神秘風情,由其乳膠衣,更可以說是歷年貓女扮演者在電影中必備的衣著元素,柔伊克拉維茲在戲外先以大衣展現女殺手般的帥氣,也讓人更加期待看到這次她在電影中會如何詮釋新版貓女。