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亞歷鮑德溫撇誤殺責任 死者老公：太荒謬、看了就氣

中央社／洛杉磯23日綜合外電
亞歷鮑德溫。（路透）
亞歷鮑德溫。（路透）

美國男星亞歷鮑德溫拍攝電影Rust時不慎射殺女攝影哈莉娜‧哈欽絲（Halyna Hutchins），哈莉娜‧哈欽絲的夫婿今天表示，「很氣」亞歷鮑德溫否認各方指責，將向他追究責任。

亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）去年10月在新墨西哥州為這部低成本電影彩排時，手槍擊發實彈，誤殺哈莉娜‧哈欽絲。

哈莉娜‧哈欽絲的夫婿麥特（Matt Hutchins）告訴國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today），「持槍者擊發子彈卻無須負責，這說法太荒謬」。

麥特在節錄片段中表示：「槍枝安全並非劇組唯一問題，當時有些業界標準並未落實，許多人要負責。」完整訪談將在明天播出。

這是麥特上週控告亞歷鮑德溫等20餘人過失致死後首度受訪，記者詢問他是否看到亞歷鮑德溫去年12月對美國廣播公司新聞網（ABC News）說，哈莉娜‧哈欽絲之死非他責任的那段訪問。

麥特表示：「我看到他就覺得好氣。」

「看他公開又鉅細靡遺地談論她的死，還說自己毫無責任，我真的好氣。」

亞歷鮑德溫的律師並未回覆記者詢問。

這起發生在2021年10月的事件造成42歲的哈莉娜‧哈欽絲身亡，48歲導演蘇薩（Joel Souza）受傷。聖塔菲（Santa Fe）當局在書面證詞中表示，亞歷鮑德溫拿到道具槍時，被告知這把槍並未裝填子彈。

攝影師哈莉娜．哈欽絲遭亞歷鮑德溫誤射死亡。（路透）
攝影師哈莉娜．哈欽絲遭亞歷鮑德溫誤射死亡。（路透）

亞歷鮑德溫

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