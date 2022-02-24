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奧斯卡8獎不直播 「移動迷宮」男星開嗆「去你的」

記者陳建嘉／綜合報導
奧斯卡典禮捨去8項大獎直播，狄倫歐布萊恩痛批「去他的」。（取材自Instagram）
奧斯卡典禮捨去8項大獎直播，狄倫歐布萊恩痛批「去他的」。（取材自Instagram）

第94屆奧斯卡頒獎典禮收視率年年下降，主辦單位竟決定將最佳剪輯、最佳藝術指導等8項大獎以預錄方式事先頒獎，不以直播方式呈現，主要是為了讓節目流程精簡，但外界認為這樣不尊重這8項獎的入圍者，紛紛上網砲轟，「移動迷宮」（The Maze Runner）系列男主角狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）也在推特上轉貼新聞，猛烈開嗆「去你的」。

奧斯卡頒獎典禮不直播的8個獎項多半為技術獎項，入圍技術獎項最多的「沙丘」屆時可能...
奧斯卡頒獎典禮不直播的8個獎項多半為技術獎項，入圍技術獎項最多的「沙丘」屆時可能成為最大苦主。（取材自IMDb）

美國影藝學院院長大衛魯賓（David Rubin）近日宣布奧斯卡取消8項大獎的直播，由於這8項獎提名多為技術獎項，在該項目入圍最多的「沙丘」（Dune）可能成為最大苦主，無法立即與全世界一起接受榮耀。

不過大衛魯賓表示，是希望將典禮縮短在三小時內，所以會在電視轉播前的一小時開始頒獎，這8個獎項得主的介紹、得獎感言會在剪輯後，穿插進三個小時的電視直播節目內。魯賓承諾所有獎項都會在觀眾的見證下播出，「會讓每位得獎者擁有屬於自己的奧斯卡時光」。

其實第91屆奧斯卡頒獎典禮就曾試過水溫，將最佳攝影、短片等4獎在廣告時間頒發，當時引來李安、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）以及昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）等多名影人連署抗議，讓主辦單位撤銷該計畫，繼續直播頒發全部獎項。如今影藝學院決定刪去8獎直播，再度在網路上引起軒然大波，不過主辦單位對外則允諾，不讓典禮過於冗長，是為了吸引觀眾，也會增加頒獎典禮的喜劇元素、電影片段放映以及表演內容，希望能吸引更多年輕觀眾。

奧斯卡 入圍 影藝學院

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