奧斯卡搶救收視率 8個獎項「提前1小時」預錄頒獎

奧斯卡獎。（美聯社）

為了搶救下滑的收視率，3月登場的第94屆奧斯卡 頒獎典禮會預先頒發8個獎項，頒獎過程也不會以直播方式呈現。

美國影藝學院 （Academy of Motion Picture Arts and Sciences）院長魯賓（David Rubin）今天在致影藝學院成員的信中說，最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳音效、最佳妝髮、最佳原創配樂、最佳實景短片、最佳動畫短片、最佳紀錄短片共8個獎項，將於3月27日美國廣播公司（ABC）直播頒獎典禮前預先頒發。

在好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）舉行的奧斯卡頒獎典禮，這次會在電視轉播前一小時就開始頒獎，上述8個獎項得主的介紹和得獎感言經剪輯後，穿插進3個小時的電視直播節目中。魯賓強調，仍會讓每位得獎者擁有屬於自己的「奧斯卡時光」。

魯賓表示，為了奧斯卡頒獎典禮的未來，這些變革有其必要。

魯賓提到：「在決定如何製作奧斯卡頒獎典禮時，我們意識到，這是現場直播的電視節目，我們必須優先考量觀眾的興趣，提升黏著度，讓節目充滿活力、生氣勃勃、增強（與觀眾的）連結。在相當長一段時間以來，這一直是討論的重要焦點。當我們決定這麼做的同時，也要記得讓被提名 人擁有千載難逢的體驗，這點至關重要。」

針對部分獎項採取「不直播頒獎」的做法向來頗具爭議。2019年，奧斯卡主辦單位一度打算讓最佳攝影、最佳剪輯、最佳妝髮、最佳實景短片以預錄影片形式呈現，但在遭遇反彈後，在頒獎典禮前幾天撤銷了這個計畫。奧斯卡共將頒發23個獎項。

奧斯卡頒獎典禮收視率持續下滑，去年受到COVID-19疫情嚴重影響，觀眾人數暴跌到歷史新低的985萬。

在連續幾屆沒有主持人後，本屆奧斯卡頒獎典禮將由艾米舒默（Amy Schumer）、蕾吉娜霍爾（Regina Hall）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）3人擔綱主持。