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重獲自由… 布蘭妮傳收1500萬元出回憶錄

娛樂新聞組／綜合報導
日前傳出多家出版商爭相搶奪布蘭妮的回憶錄。（路透資料照片）
日前傳出多家出版商爭相搶奪布蘭妮的回憶錄。（路透資料照片）

曾獲葛萊美獎、告示牌音樂獎和MTV音樂大獎等眾多榮譽肯定的40歲美國樂壇天后「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），去年掙脫父親13年束縛後，近日傳出獲得多家出版商青睞，爭相搶奪這位巨星回憶錄。

衛報引述不具名關係人士說法，大型集團「西蒙與舒斯特」（Simon & Schuster）付出1500萬美元、奪下布蘭妮回憶錄出版權，合約金額僅次前總統歐巴馬（Barack Obama）的6500萬美元。但針對這項傳言，「西蒙與舒斯特」拒絕做出任何回應。

美媒Variety報導，布蘭妮自從去年重獲自由並掌握財政自主權後，已有不少出版社想爭取她推出回憶錄的合約，經過一番競爭後，有近百年歷史的「西蒙與舒斯特」勝出。布蘭妮在回憶錄中將會談及成名經過、音樂事業及與家人的關係，不少粉絲都期待她會爆出不為人知的內幕。

布蘭妮自小愛唱歌跳舞，童年已參加衆多比賽及試鏡；11歲加盟迪士尼頻道節目「米奇老鼠俱樂部」，同期拍檔全是今日獨當一面的歌手或演員。

布蘭妮於15歲簽約唱片公司，兩年後推出處女專輯，首周已賣出超過130萬張，是美國歷來最暢銷的少女歌手。1990年代末到千禧年代初是布蘭妮的事業巔峰，曾被譽為「流行曲公主」，總唱片銷量超過1.5億張，美國市場占了近半。

2007年Britney因精神崩潰需接受治療，翌年法庭頒令其父負責處理她的財務及健康等問題，並一管超過10年。

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