阿湯哥被爆脾氣差 當年還沒紅就耍大牌

湯姆克魯斯(前右)看似很親和，卻被傳私下脾氣差、易怒。（路透資料照片）

好萊塢 巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）在首映會總是盡可能幫粉絲簽名、合照，看似沒有架子，但真正的他，竟是個很容易發脾氣、彈指間就能勃然大怒的火爆男子！

近日他18歲時簽約合作的首位經紀人艾琳柏林接受英國 每日郵報訪問，透露他未成名前已超想紅卻也自戀、很在意外表等真實性格。

艾琳曾安排湯姆克魯斯拍了生平第一組宣傳照，他怕效果不完美，不但花整整一天練習表情，還常常只穿內褲端詳鏡子裡的自己，研究自己在鏡頭下是否夠帥氣；擔心身高不高會影響銀幕丰采，總嚷著要買些鞋子讓自個兒顯得更高大。

坊間始終有他整形傳聞，艾琳坦言如果真的有，她不會意外，形容阿湯絕對會盡可能保持青春帥氣。他對於當上大明星意志超堅決，某回自己把收集好的媒體報導交給他，他看到一堆偶像雜誌後氣得丟回來、大罵：「我不要只當青少年偶像！」

湯姆克魯斯被揭露在拍「保送入學」時就提出各種要求。（取材自IMDb

而他有機會在「保送入學」（Risky Business）扮演男主角，很不客氣地要求了：不管拍不拍都要拿到片酬、在外景地一定要住五星級飯店、搭最頂級交通工具前往，要在片中掛頭牌，休息室一定要最好等等條件，而那時他甚至稱不上B+咖。幸運的是，片子上映後在美國大熱賣，他身價N級跳，往後再怎麼開條件，片商都乖乖照辦，他也如願成為大明星。