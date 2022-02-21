我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

不肯離婚盼復合 肯伊威斯特痴纏卡戴珊

記者蘇詠智／綜合報導
肯伊威斯特（左）不肯放金卡戴珊自由，她相當困擾。（路透資料照片）
肯伊威斯特（左）不肯放金卡戴珊自由，她相當困擾。（路透資料照片）

歐美娛樂圈不少怨偶為了離婚各自出招、到現在還沒辦法和平分手：金卡戴珊（Kim Kardashian）請求法庭宣告她已合法單身，然而「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）已經遞交法律文件請法庭駁回，還希望能夠跟金復合，讓她不堪其擾；漫威漫畫「驚奇4超人」（Fantastic Four）電影系列男主角尤恩葛魯菲（Ioan Gruffudd）與妻子艾莉絲伊凡（Alice Evans）關係陷谷底，艾莉絲現要求爭取兩個女兒的完整監護權，並要跟尤恩討贍養費。

話題女王金卡戴珊和樂壇天王肯伊威斯特當初說是和平離異，沒想到肯伊近來又公開表明想跟金復合、還針對她的現任男友左右開弓，令她既尷尬又困擾。肯伊的痴纏不但無法挽回金的心，還使彼此連當朋友都很難，據歐美八卦媒體報導，金希望與肯伊離婚不要再拖拖拉拉，能夠盡快解決，偏偏肯伊就是不願放手。

尤恩葛魯菲（後排左）與艾莉絲伊凡（後排右）婚變，她爭取兩個女兒的完整監護權。（取...
尤恩葛魯菲（後排左）與艾莉絲伊凡（後排右）婚變，她爭取兩個女兒的完整監護權。（取材自Instagram）

至於「驚奇4超人」裡扮演男主角「驚奇先生」的尤恩葛魯菲，早先對於艾莉絲伊凡申請禁制令，稱艾莉絲曾在一年多之間不斷放話，若他敢離開她、投向新女友──澳洲女星碧安卡華拉斯（Bianca Wallace）的身邊，她就會公開散播謊言、毀掉他的事業與人生，讓他不得不透過法律途境保護自己和碧安卡。

澳洲 電影 八卦

上一則

女大18變 蜜莉芭比布朗變金髮尤物

下一則

李玉剛為羽生結弦寫歌 上線1天觀看破千萬

延伸閱讀

王力宏與李靚蕾疑將「正式離婚」 官司最新進度曝光

王力宏與李靚蕾疑將「正式離婚」 官司最新進度曝光
汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」

汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」
票房失利不喪氣 55歲荷莉貝瑞秀傲人健身照

票房失利不喪氣 55歲荷莉貝瑞秀傲人健身照
斬3段豐富情史 54歲田麗歸隱山林樂享單身

斬3段豐富情史 54歲田麗歸隱山林樂享單身

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

2022-02-17 13:54
資深綜藝主持人巴戈因胰臟癌病逝，享壽67歲。本報資料照片

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

2022-02-16 10:02
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍