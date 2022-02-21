不肯離婚盼復合 肯伊威斯特痴纏卡戴珊
歐美娛樂圈不少怨偶為了離婚各自出招、到現在還沒辦法和平分手：金卡戴珊（Kim Kardashian）請求法庭宣告她已合法單身，然而「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）已經遞交法律文件請法庭駁回，還希望能夠跟金復合，讓她不堪其擾；漫威漫畫「驚奇4超人」（Fantastic Four）電影系列男主角尤恩葛魯菲（Ioan Gruffudd）與妻子艾莉絲伊凡（Alice Evans）關係陷谷底，艾莉絲現要求爭取兩個女兒的完整監護權，並要跟尤恩討贍養費。
話題女王金卡戴珊和樂壇天王肯伊威斯特當初說是和平離異，沒想到肯伊近來又公開表明想跟金復合、還針對她的現任男友左右開弓，令她既尷尬又困擾。肯伊的痴纏不但無法挽回金的心，還使彼此連當朋友都很難，據歐美八卦媒體報導，金希望與肯伊離婚不要再拖拖拉拉，能夠盡快解決，偏偏肯伊就是不願放手。
至於「驚奇4超人」裡扮演男主角「驚奇先生」的尤恩葛魯菲，早先對於艾莉絲伊凡申請禁制令，稱艾莉絲曾在一年多之間不斷放話，若他敢離開她、投向新女友──澳洲女星碧安卡華拉斯（Bianca Wallace）的身邊，她就會公開散播謊言、毀掉他的事業與人生，讓他不得不透過法律途境保護自己和碧安卡。
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