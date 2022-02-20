我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

票房失利不喪氣 55歲荷莉貝瑞秀傲人健身照

記者蘇詠智／綜合報導
55歲的荷莉貝瑞，身材比不少年輕女生都還要標準。（取材自Instagram）
55歲的荷莉貝瑞，身材比不少年輕女生都還要標準。（取材自Instagram）

面對挫折的智慧對藝人而言非常重要，如何在公眾眼前優雅度過困境，也會影響外界對自身的看法。奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）的最新大片「月球隕落」（Moonfall）並未開出如預期的熱烈票房、片商恐賠本，但她也不垂頭喪氣，而是發布自己在海邊展現傲人體格的新照，顯示不管片子賣不賣座，她個人仍是充滿魅力。

55歲的荷莉堪稱好萊塢「健身美魔女」代表，比不少年輕一大截的女生擁有更標準的體態，她稱自己的健身教練彼得李湯瑪斯是最佳訓練夥伴，兩人常一起拍些鍛練影片或展現體格的合照，老被誤認在交往，她也再三澄清，表示和彼得真的沒有浪漫情愫，只有一起健身的革命情感。

在感情的世界裡，不被愛的那個若只會整天自怨自艾，連外人都會看不下去。曾經扮演漫威漫畫改編的「驚奇4超人」（Fantastic Four）片集裡男主角「驚奇先生」的威爾斯男星尤恩葛魯菲（ Ioan Gruffudd），被妻子艾莉絲伊凡（Chris Evans）在社群網站上連連開砲稱他不顧家、搞外遇導致婚變，還罵他的新女友是精神變態的勾男妖女，原先還不少人同情她被背叛，現在連媒體記者都要她適可而止，呼籲她該學習過沒有尤恩的日子，別再被恨意綁架。

尤恩葛魯菲(右)與妻子艾莉絲伊凡婚變，鬧得英國媒體都快受不了。（路透資料照片）
尤恩葛魯菲(右)與妻子艾莉絲伊凡婚變，鬧得英國媒體都快受不了。（路透資料照片）

艾莉絲與尤恩因合演「102真狗」假戲真作，婚後生了兩個女兒，她本以為得到童話般的美好結局，不料尤恩前往澳洲拍影集時，和當地女星墜入情網，她的回應方式卻是公然哭鬧給外人看，發布一大堆充滿指責與負面情緒的文字，透過大眾公審尤恩，尤恩想冷處理，她卻偏不收起怨婦的愁容，搞到觀眾也受不了。

健身 社群網站 澳洲

上一則

搞笑聊人生遺憾 張震悔沒多買台積電股票

下一則

魚丁糸重返小巨蛋 青峰忍淚唱到「鼻內高潮」

延伸閱讀

漫威英雄男星出軌 妻子淪「英倫大怨婦」媒體都受不了

漫威英雄男星出軌 妻子淪「英倫大怨婦」媒體都受不了
大釦子（五）

大釦子（五）
布碌崙華聯會慶新春 民代送「支票紅包」

布碌崙華聯會慶新春 民代送「支票紅包」
華聯會慶新春 民代發「支票紅包」送祝福

華聯會慶新春 民代發「支票紅包」送祝福

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

2022-02-17 13:54
資深綜藝主持人巴戈因胰臟癌病逝，享壽67歲。本報資料照片

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

2022-02-16 10:02

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說