票房失利不喪氣 55歲荷莉貝瑞秀傲人健身照

55歲的荷莉貝瑞，身材比不少年輕女生都還要標準。（取材自Instagram）

面對挫折的智慧對藝人而言非常重要，如何在公眾眼前優雅度過困境，也會影響外界對自身的看法。奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）的最新大片「月球隕落」（Moonfall）並未開出如預期的熱烈票房、片商恐賠本，但她也不垂頭喪氣，而是發布自己在海邊展現傲人體格的新照，顯示不管片子賣不賣座，她個人仍是充滿魅力。

55歲的荷莉堪稱好萊塢「健身 美魔女」代表，比不少年輕一大截的女生擁有更標準的體態，她稱自己的健身教練彼得李湯瑪斯是最佳訓練夥伴，兩人常一起拍些鍛練影片或展現體格的合照，老被誤認在交往，她也再三澄清，表示和彼得真的沒有浪漫情愫，只有一起健身的革命情感。

在感情的世界裡，不被愛的那個若只會整天自怨自艾，連外人都會看不下去。曾經扮演漫威漫畫改編的「驚奇4超人」（Fantastic Four）片集裡男主角「驚奇先生」的威爾斯男星尤恩葛魯菲（ Ioan Gruffudd），被妻子艾莉絲伊凡（Chris Evans）在社群網站 上連連開砲稱他不顧家、搞外遇導致婚變，還罵他的新女友是精神變態的勾男妖女，原先還不少人同情她被背叛，現在連媒體記者都要她適可而止，呼籲她該學習過沒有尤恩的日子，別再被恨意綁架。

尤恩葛魯菲(右)與妻子艾莉絲伊凡婚變，鬧得英國媒體都快受不了。（路透資料照片）

艾莉絲與尤恩因合演「102真狗」假戲真作，婚後生了兩個女兒，她本以為得到童話般的美好結局，不料尤恩前往澳洲 拍影集時，和當地女星墜入情網，她的回應方式卻是公然哭鬧給外人看，發布一大堆充滿指責與負面情緒的文字，透過大眾公審尤恩，尤恩想冷處理，她卻偏不收起怨婦的愁容，搞到觀眾也受不了。