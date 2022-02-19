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漫威英雄男星出軌 妻子淪「英倫大怨婦」媒體都受不了

記者蘇詠智／即時報導
尤恩葛魯菲（右）與妻子艾莉絲伊凡婚變鬧得英國媒體都快受不了。（路透資料照片）
尤恩葛魯菲（右）與妻子艾莉絲伊凡婚變鬧得英國媒體都快受不了。（路透資料照片）

在感情的世界裡，不被愛的那個若只會整天自怨自艾，連外人都會看不下去。曾經扮演漫威漫畫改編的「驚奇4超人」片集裡男主角「驚奇先生」的威爾斯男星尤恩葛魯菲，被妻子艾莉絲伊凡在社群網站上連連開炮稱他不顧家、搞外遇導致婚變，還罵他的新女友是精神變態的勾男妖女，原先還不少人同情她被背叛，現在連媒體記者都要她適可而止，呼籲她該學習過沒有尤恩的日子，別再被恨意綁架。

艾莉絲與尤恩因合演「102真狗」假戲真作，婚後生了兩個女兒，她本以為得到童話般的美好結局，不料尤恩前往澳洲演影集時，和當地女星墜入情網，她的回應方式卻是公然哭鬧給外人看，發布一大堆充滿指責與負面情緒的文字，透過大眾公審尤恩，尤恩想冷處理，她卻偏不收起怨婦的愁容，搞到觀眾也受不了，甚至諷刺終於發現尤恩變心的原因，她只得到更深的傷害。

在艾莉絲的想法中，自己是被辜負的那一個，為何要演「識大體」、讓渣男與小三稱心如意，殊不知「物極必反」是常態，事情拖了一年多她還要上演「下堂妻悲情喊冤」的戲碼，外人已經無法再支持，反諷她沒男人就活不下去，而且對方都已經無情無義，她還要巴著不放手，簡直太沒氣魄，英國「每日郵報」專欄作者就打出標題「艾莉絲伊凡應該要拋下恨意 學著喜愛沒有尤恩葛魯菲的生活」，直截了當，就不知艾莉絲能否接受？

尤恩葛魯菲（左二）曾主演漫威漫畫改編的「驚奇4超人」片集。取材自imdb
尤恩葛魯菲（左二）曾主演漫威漫畫改編的「驚奇4超人」片集。取材自imdb
艾莉絲伊凡過去一年來常在社群網站上發文砲轟變心的丈夫和對方新歡。取材自IG
艾莉絲伊凡過去一年來常在社群網站上發文砲轟變心的丈夫和對方新歡。取材自IG

社群網站 澳洲 英國

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