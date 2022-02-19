漫威英雄男星出軌 妻子淪「英倫大怨婦」媒體都受不了

尤恩葛魯菲（右）與妻子艾莉絲伊凡婚變鬧得英國媒體都快受不了。（路透資料照片）

在感情的世界裡，不被愛的那個若只會整天自怨自艾，連外人都會看不下去。曾經扮演漫威漫畫改編的「驚奇4超人」片集裡男主角「驚奇先生」的威爾斯男星尤恩葛魯菲，被妻子艾莉絲伊凡在社群網站 上連連開炮稱他不顧家、搞外遇導致婚變，還罵他的新女友是精神變態的勾男妖女，原先還不少人同情她被背叛，現在連媒體記者都要她適可而止，呼籲她該學習過沒有尤恩的日子，別再被恨意綁架。

艾莉絲與尤恩因合演「102真狗」假戲真作，婚後生了兩個女兒，她本以為得到童話般的美好結局，不料尤恩前往澳洲 演影集時，和當地女星墜入情網，她的回應方式卻是公然哭鬧給外人看，發布一大堆充滿指責與負面情緒的文字，透過大眾公審尤恩，尤恩想冷處理，她卻偏不收起怨婦的愁容，搞到觀眾也受不了，甚至諷刺終於發現尤恩變心的原因，她只得到更深的傷害。

在艾莉絲的想法中，自己是被辜負的那一個，為何要演「識大體」、讓渣男與小三稱心如意，殊不知「物極必反」是常態，事情拖了一年多她還要上演「下堂妻悲情喊冤」的戲碼，外人已經無法再支持，反諷她沒男人就活不下去，而且對方都已經無情無義，她還要巴著不放手，簡直太沒氣魄，英國 「每日郵報」專欄作者就打出標題「艾莉絲伊凡應該要拋下恨意 學著喜愛沒有尤恩葛魯菲的生活」，直截了當，就不知艾莉絲能否接受？