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準帝后浮華登封 54歲妮可挨轟裝嫩

記者蘇詠智／綜合報導
妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片，引來網友批評。(取材自Instagram)
妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片，引來網友批評。(取材自Instagram)

每年一度「浮華世界」雜誌「好萊塢特輯」再度登場，此特輯每次都會邀請入圍奧斯卡的準帝后或是最有話題當紅影星來拍封面，今年包括妮可基嫚（Nicole Kidman）、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)等，主演「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的劉思慕也入列，證明他在歐美演藝圈行情正上揚。

今年眾家紅星不僅有張齊聚一堂的大合照，也各自擁有一款個人主照封面，展現不同丰采。向來給人知性形象的班奈狄克，封面獨照卻是濕身、體格若隱若現的設計，剛好呼應他在「奇異博士2」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2)展現上半身肌肉的畫面；而以「史賓賽」(Spencer)首度提名奧斯卡影后的克莉絲汀史都華，封面獨照再度釋放率性的魅力。

唯獨永遠是美麗焦點的影后妮可基嫚，卻踢到大鐵板，她的封面照造型相當清涼，頗有少女啦啦隊員的味道，上衣與裙子都很短小，展現大片腹肌與長腿，然而網友竟接連在社群網站上發文砲轟她修片過頭、造型也失去高雅，甚至還有人直接稱之為「垃圾」，相當嫌棄。

網友寫道：「我覺得她很優雅、有品味，但這張照片沒有，她值得更好的。」另一網友罵道：「妮可體態很好，但這不是她的身體，她的身體一點都不像這樣，他們為什麼要修片？」顯然54歲妮可，就算再能駕馭各種風格，「青春辣妹風」絕不在其中。

劉思慕在歐美影壇迅速走紅，獲邀拍攝「浮華世界」雜誌封面。(取材自Instagra...
劉思慕在歐美影壇迅速走紅，獲邀拍攝「浮華世界」雜誌封面。(取材自Instagram)

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