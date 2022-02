準帝后浮華登封 54歲妮可挨轟裝嫩

妮可基嫚最新「浮華世界」雜誌封面照片,引來網友批評。(取材自Instagram)

每年一度「浮華世界」雜誌「好萊塢特輯」再度登場,此特輯每次都會邀請入圍奧斯卡 的準帝后或是最有話題當紅影星來拍封面,今年包括妮可基嫚(Nicole Kidman)、克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)、班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)等,主演「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的劉思慕也入列,證明他在歐美演藝圈行情正上揚。

今年眾家紅星不僅有張齊聚一堂的大合照,也各自擁有一款個人主照封面,展現不同丰采。向來給人知性形象的班奈狄克,封面獨照卻是濕身、體格若隱若現的設計,剛好呼應他在「奇異博士2」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2)展現上半身肌肉的畫面;而以「史賓賽」(Spencer)首度提名 奧斯卡影后的克莉絲汀史都華,封面獨照再度釋放率性的魅力。

唯獨永遠是美麗焦點的影后妮可基嫚,卻踢到大鐵板,她的封面照造型相當清涼,頗有少女啦啦隊員的味道,上衣與裙子都很短小,展現大片腹肌與長腿,然而網友竟接連在社群網站 上發文砲轟她修片過頭、造型也失去高雅,甚至還有人直接稱之為「垃圾」,相當嫌棄。

網友寫道:「我覺得她很優雅、有品味,但這張照片沒有,她值得更好的。」另一網友罵道:「妮可體態很好,但這不是她的身體,她的身體一點都不像這樣,他們為什麼要修片?」顯然54歲妮可,就算再能駕馭各種風格,「青春辣妹風」絕不在其中。