不讓疫情擴散 奧斯卡觀禮來賓要兩次PCR陰性加打疫苗

今年奧斯卡頒獎典禮又將回到好萊塢杜比劇院內舉行。（路透資料照片）

即將在美東時間下個月27日舉行的本屆奧斯卡 頒獎典禮，因要回到好萊塢杜比劇院，宣布防疫相關要求：頒獎嘉賓和節目表演人員，不強制要先打過疫苗 ，但觀禮來賓包括所有入圍者，都需出示打完疫苗的證明，且所有人都要經過至少兩次的PCR檢測陰性才能入場。

受到新冠肺炎衝擊，奧斯卡典禮去年一度轉移至洛城聯合車站舉行，透過開放空間減少群聚傳染的風險。目前美國疫情雖未趨緩，但主要是Omicron感染，打完疫苗者重症率低，主辦單位決定重回杜比劇院，不過防疫相關規定就成為各方矚目的焦點。

早先一度傳出今年奧斯卡金像獎頒獎典禮不強迫出席來賓都要打疫苗，引發網友抨擊，甚至曾主持過頒獎的喜劇紅星賽斯麥克法蘭都在推特上責難主辦單位美國影藝學院 ，怎會有如此不負責任的做法？其實美國影藝學院最初是希望不把尚未打疫苗的藝人排除在外，卻反讓自身成為箭靶。

杜比劇院可容納超過3300位觀眾，美國影藝學院只會邀請約2500位來賓，坐在舞台下的一樓觀眾因座位之間會安插空位、不用戴口罩，但二樓的每個座位都有人，因此需要戴口罩。美國影藝學院也在最後洽談「姐就是美」 艾美舒莫、「閨蜜假期」蕾吉娜霍爾與「野獸婆婆」汪達塞克絲聯手主持本屆典禮。