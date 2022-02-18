扮蝙蝠俠太帥氣 羅伯派汀森：名模女友有「性奮」

柔伊克拉維茲(左)在「蝙蝠俠」飾演貓女，和羅伯派汀森飾演的蝙蝠俠充滿火花。(圖:華納兄弟提供)

羅伯派汀森（Robert Pattinson）近期帶來新版「蝙蝠俠」（Batman），18日導演 帶領主要演員們一同出席國際線上記者會，羅伯則說與名模女友蘇琪沃特豪斯(Suki Waterhouse)一起看電影 時，蘇琪還一度看到紅了眼眶，羅伯先前被問及女友是否看到自己帥氣裝甲造型，是否更為他著迷，甚至更「性奮」，他當場羞答「有啊」。

羅伯派汀森對超級英雄電影毫無興趣，但一直很喜歡「蝙蝠俠」，先前扮演演員包括米高基頓(Michael Keaton)、克里斯汀貝爾(Christian Bale)以及班艾佛列克 (Ben Affleck)都很傑出，「這個傳奇人物傳承了很多歷史，當你穿上蝙蝠裝就會感覺到那股重量與責任」，也稱讚導演賦予這個角色複雜性格。麥特則說「蝙蝠俠」除了有刺激的聲光動作戲之間，也加入70年代懸疑電影的風格，這絕對是有別以往的「蝙蝠俠」電影，「我也特別感謝羅伯讓這個角色活過來，增加更多戲劇張力」。

羅伯派汀森的「蝙蝠俠」是剛初出茅廬的超級英雄。(圖:華納兄弟提供)

羅伯派汀森與新任「貓女」柔伊克拉維茲(（Zoë Kravitz）)在片中有著亡命天涯的浪漫情愫，被問如何培養化學效應，柔伊爽快回「這很簡單，我與羅伯是認識很久的老朋友了」，並說蝙蝠俠、貓女其實是同類，都很孤獨，思維也類似，「我覺得這2個角色之間的情感，算是這部電影的核心」，羅伯則說與柔伊排練多次，彼此默契十足，「她帶領我更進入蝙蝠俠的內心世界」。

「蝙蝠俠」擁有許多新奇小道具，演員們最愛哪些？羅伯笑稱有從片場帶走一件高譚市的公家機關外套，但他在戲中從未穿過，「不過我私底下常穿，這件衣服很酷」。保羅丹諾飾演片中大反派「謎語人」，他則說自己的道具太過負面、恐怖，「我不想帶走任何道具，必須讓它們留在那裡，遠離我的家人」。