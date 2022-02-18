安東尼奧「瘋狂」自戀 炫胯下雄風威猛

安東尼奧班德拉斯在「瘋狂競賽片」飾演有大頭症的自戀演員。(圖：双喜提供)

男星安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas.)在新片「瘋狂競賽片」(Official Competition)中，飾演風流成性又有大頭症的自戀演員，難得展現誇張搞笑的演出，與潘妮洛普克魯茲 ( Penelope Cruz)有不少精采對手戲。

喜歡將生活經驗融入表演的安東尼奧，先前在威尼斯影展受訪時，重現片中男主角為了入戲而鬼吼鬼叫，他坦言自己曾和每次拍戲前都會大叫的演員合作，「剛開始我還以為對方是一頭牛」，對於現實中是否如此自戀，安東尼奧趕緊澄清：「我跟電影裡的人完全不一樣。」

安東尼奧19歲在西班牙國家劇院的劇團表演時，吸引了國際名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的注意，成功將阿莫多瓦作品裡的獨特情欲發揮得淋漓盡致，就連流行天后瑪丹娜 （Madonna）都曾公開說愛慕他。瑪丹娜在自己的紀錄片中說：「我花了一整周時間來準備打扮要跟安東尼奧見面，要讓他瘋狂愛上我，但前方卻有個障礙，就是他的老婆。」兩人更合作過「阿根廷，別為我哭泣」。

現年61歲的安東尼奧在拍攝「瘋狂競賽片」時也同時跟「小蜘蛛人 」湯姆霍蘭德（Tom Holland）合作「祕境探險」(Uncharted)，他表示小蜘蛛人是個難以置信非常可愛體貼的人，但跟青春的肉體合作結果讓安東尼奧不禁自嘲：「他讓我感到自己老了。」

但這位拉丁情人也透過「瘋狂競賽片」扳回顏面，跟奧斯卡準影后潘妮洛普克魯茲的一場交手戲被問到擁有的五個小孩是否都是跟同一個人生的，他自豪地看著自己的胯下部位：「對，都跟我這個小老弟。」笑噴同場演員。