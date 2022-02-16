亞歷鮑德溫去年拍片誤殺 女攝影師家人正式控告

亞歷鮑德溫拍攝西部片「Rust」驚傳槍枝意外，他日前曾在IG上傳片場染血照，現已緊急刪除。圖／摘自IG

資深影星亞歷鮑德溫 去年10月在拍攝新片「Rust」時，因道具槍擊發竟打死女攝影指導哈莉娜哈奇斯，也讓導演 喬爾蘇薩受傷住院，成為驚動各界的大事，時隔4個月，她的家人也正式像亞歷鮑德溫提告。

外媒報導指出，哈莉娜的丈夫與兒子15日正式控告劇組「過失致死」，並索取賠償，被告中包括亞歷鮑德溫、女槍械主管Hannah Gutierrez-Reed與副導演David Halls，家人的委任律師甚至對外表示，「很多人對這場意外都有責任，但是鮑德溫持有武器，如果不是他開槍，她就不會死，所以鮑德溫必須負起很大部分責任」。

而在公開記者會上，哈莉娜的家人也曝光10分鐘的動畫影片，包括子彈穿過其胸部和肋骨的瞬間，還能看到鮮血染紅她的胸口，以及哈莉娜痛苦喊：「我中彈了」，並表示其實有些簡單方法，可以在子彈發射前判斷子彈是否上膛，但是亞歷卻沒有確認。

即便如此，哈莉娜的父親安納托利去年曾對外表態，他並沒有怪罪亞歷的意思，認為現場槍枝人員才該為這件意外承擔責任。安納托利在女兒不幸去世後首度對外表示看法，透露全家人還沒辦法相信哈莉娜已不在人間，他的妻子已經因悲痛而方寸大亂。他們一家是烏克蘭人，聽聞哈莉娜在片場被誤殺，他試圖要讓妻子和另外一個女兒能趕快飛到美國，好安撫女婿馬修，和外孫安卓 斯，因為安卓斯由於母親猝逝受到很大的傷害。