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奧斯卡頒獎典禮再見主持人 艾米舒默拚收視

娛樂新聞組／綜合報導
喜劇女星艾米舒默將主持奧斯卡金像獎典禮。（路透資料照片）
喜劇女星艾米舒默將主持奧斯卡金像獎典禮。（路透資料照片）

3月27日登場的奧斯卡金像獎頒獎典禮，將由三位好萊塢知名喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）和蕾吉娜霍爾（Regina Hall）共同主持，反映主辦單位加緊努力吸引觀眾回籠。

這將是2018年以來奧斯卡頒獎典禮首度有主持人，且是1987年以來再度見到三位主持人，更是史上首次三位主持人全是女性。

「早安美國」日前播出艾米舒默的一段自拍影片，她說：「我不確定是誰認為這是個好點子，但是我將主持奧斯卡頒獎典禮，還有我的好友汪妲賽克絲和蕾吉娜霍爾。我最好得去看些電影了。」

奧斯卡頒獎典禮近幾年收視率大跌，最近一次有主持人是2018年由深夜秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）擔綱。

隔年的奧斯卡頒獎典禮改採無主持人形式，其後幾年，這種形式的奧斯卡頒獎典禮卻被批評缺乏焦點和幽默。去年的收視率創新低，比2020年的原本史上最低紀錄再銳減56%。

今年的奧斯卡頒獎典禮將回到傳統地點好萊塢的杜比劇院舉行，日期則比往年延後，有報導說，這是為了避開2月舉行的北京冬季奧運，以及2月13日在洛杉磯舉行的職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃。

奧斯卡 好萊塢 北京

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