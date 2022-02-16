開心向粉絲比心 湯姆霍蘭德隔空示愛

湯姆霍蘭德向台灣粉絲比起愛心。（圖：索尼提供）

英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）近期帶來動作新片「秘境探險」（Uncharted），接受本報系聯合報專訪，他得知前作「蜘蛛人 ：無家日」（ Spider-Man: No Way Home）在台票房熱賣，非常開心，「謝謝台灣粉絲喜歡我，我演『蜘蛛人』已有七年了，一直感受到你們的愛與支持，『秘境探險』一樣很棒，相信你們也會愛上這部電影 」，還用手指比出愛心，向台灣粉絲隔空示愛。

湯姆霍蘭德在「秘境探險」化身尋寶專家奈森德瑞克，不少上山下海的高難度動作戲，包括跳飛機、深海潛水以及近身搏鬥，「每天回家幾乎都很好睡」，湯姆稱讚「秘境探險」的特技團隊每天都密集開會，想知道怎樣才能拍出超越極限的大場面，「有一段是我從飛機上跳下來攀爬木箱的動作戲，另一段則是與女主角克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）的潛水，還有兩艘飛船隔空交戰的戲，每場戲都難翻了，真的是我此生至目前最難拍的電影」。

不過，湯姆仍想繼續拍「秘境探險2」，「不要讓我過得太舒服，我一直很嚮往奈森德瑞克的冒險生活，可以挑戰一整周的野外求生」，他還強調自己一直很喜歡海，「我最想洞穴裡游泳 、浮潛，自由倘佯在珊瑚礁、魚之間」，得知台灣的海景也很美，他立刻答話，「太棒了，那我也很想去，一定能拍出很棒的畫面」。