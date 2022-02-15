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「魔鬼剋星」導演伊凡瑞曼睡夢中辭世 享壽75歲

記者蘇詠智╱綜合報導
伊凡瑞曼（右）生前最後公開露面是為了挺兒子傑森（左）執導的「魔鬼剋星：未來世」。（路透資料照片）
伊凡瑞曼（右）生前最後公開露面是為了挺兒子傑森（左）執導的「魔鬼剋星：未來世」。（路透資料照片）

執導「魔鬼剋星」(Ghostbusters)等熱賣喜劇的名導演伊凡瑞曼(Ivan Reitman)，傳出12日晚間於睡夢中去世，享壽75歲。他的兒子、也是「魔鬼剋星：未來世」(Ghostbusters: Afterlife)的導演傑森瑞曼(Jason Reitman)和兩個妹妹發表聲明，表示全家人都為突如其來失去一位丈夫、父親、祖父而感到哀傷，至於他的死因則尚未公開。

伊凡出生在二次大戰結束後的斯洛伐克，父母都是歷經納粹迫害的猶太人，之後一家先移民至美國，輾轉來到加拿大，他也在多倫多長大，大學時期開始拍攝短片，接著就進入地方電視台，專心在影視界發展。他網羅比爾莫瑞(Bill Murray)、哈洛雷米斯(Harold Ramis)、丹艾克洛德(Dan Aykroyd)三名諧星拍攝的「魔鬼剋星」，意外締造超級熱賣佳績，甚至打敗史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的大片「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)，掀起熱烈話題，之後也又出了好幾部續篇。

而在「魔鬼剋星」的佳績後，伊凡也執導了不少賣座影片，不過由於多是商業取向，難免在電影獎項上吃虧，他人生中唯一一次和奧斯卡結緣，是監製兒子傑森執導的「型男飛行日誌」(Up in the Air)，該片入圍最佳影片，不過最後敗給「危機倒數」(The Hurt Locker)。

他近來主要的公開露面，都是為了力挺兒子接他棒執導的「魔鬼剋星：未來世」，該片無論幕前或幕後都充滿著「兩代傳承」意味，在美國不管票房或口碑都勝過幾年前受到各方批評的女性版，想不到伊凡順利將自身的代表作成功交棒給兒子後，竟也安詳離世，讓人懷念。

「魔鬼剋星」是影史經典賣座喜劇。(取材自IMDb)
「魔鬼剋星」是影史經典賣座喜劇。(取材自IMDb)

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