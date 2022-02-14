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小賈斯汀偕妻開慶功派對 柯達門口意外中彈

記者蘇詠智／綜合報導
小賈斯汀和妻子海莉開派對，會場外的街上竟爆發槍擊事件。（路透資料照片）
小賈斯汀和妻子海莉開派對，會場外的街上竟爆發槍擊事件。（路透資料照片）

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉鮑德溫（Hailey Baldwin），本來開心在西好萊塢的夜店中為他剛完成的美式足球超級盃」賽前演出在開慶功派對，不料人在室內玩得開心，門口附近卻發生槍響。

原來饒舌歌手柯達布萊克（Kodak Black）、Lil Baby、Gunna 等人在外面本只是談天，竟意外上演肢體衝突，接著槍聲響起，包括柯達在內有四人受傷，其中兩位自行搭車前往醫院，另外兩人被送醫治療，目前情況都穩定下來，但開槍行兇者仍然在逃，警方鎖定一位黑人嫌犯。

饒舌歌手柯達布萊克在槍擊事件中腿部中彈。（美聯社資料照片）
饒舌歌手柯達布萊克在槍擊事件中腿部中彈。（美聯社資料照片）

柯達布萊克雖曾因購買槍枝的資料上造假還被判處監禁，之後在美國前總統川普卸任前大赦時重獲自由。歐美有媒體報導他在事發時本在和樂迷聊天，附近位置發生推撞，他見狀上前幫忙，有人突然連開十槍，混亂間他的腿部中彈。至於派對主人小賈斯汀，聽聞會場外有槍擊事件，就與海莉先行離去，並沒有被波及。

歐美媒體報導，這場演出後的慶功派對眾星雲集，連李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、德瑞克（Drake）等影壇、歌壇大牌都到場，顯然他們在會場安全無虞，不像附近街上的槍擊現場那麼混亂。

槍擊 超級盃 足球

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