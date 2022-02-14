肯伊威斯特自比漫威英雄 P圖對峙泰勒絲

肯伊威斯特（左上）將漫威大片「美國隊長：英雄內戰」海報P圖改成自己的盟友、仇敵對峙畫面，仇人方赫見前妻的現任男友占據最大比重。（取材自Instagram）

美國樂壇天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）過去一年多來鬧婚變、沒選上美國總統，身上發生一堆負面事件，卻依舊無法動搖他超級會賺錢的金雞母地位，成為「富比世 」所列出的「最賺錢娛樂圈名人」第五名，不過他的海報P圖也益發不可收拾，竟然自比漫威 英雄，還把「美國隊長：英雄內戰」（Captain America: Civil War）的海報P圖變成他和泰勒絲（Taylor Swift）等死對頭對峙的畫面。

眾所周知肯伊威斯特曾和泰勒絲公開互相叫罵，彼此都視對方為樂壇頭號敵人，當年肯伊的前妻金卡戴珊（Kim Kardashian）也站在他這邊，與泰勒絲槓上。不過在經歷了一場公開對嗆的離婚過程後，肯伊現在把金卡戴珊和她的現任男友彼得戴維森（Pete Davidson）也列進仇人的名單中。最無辜也最無奈的當屬樂手好友基德酷迪（Kid Cudi），只因為與彼得戴維森也私交甚篤，就被肯伊「連坐法」踢進仇人行列之中，罔顧他們也曾有的交情。

最新和肯伊「結仇」的怪奇比莉（Billie Eilish ），他當然也沒放過，而且臉部所占的面積還比他仇恨許久的泰勒絲還大。

儘管肯伊威斯特用這麼簡單明瞭的圖片凸顯心中好惡，還是有不少人懷疑他的精神狀況是否清醒、正常，把他這最新舉動當成笑話。