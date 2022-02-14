「魔鬼剋星」名導伊凡瑞曼睡夢中去世 享壽75歲

伊凡瑞曼在睡夢中去世，享年75歲。（美聯社資料照片）

執導「魔鬼剋星」（Ghostbusters）、「龍兄鼠弟」（Twins）等熱賣喜劇的名導演 伊凡瑞曼（Ivan Reitman），傳出在12日晚間於睡夢中去世，享壽75歲。他的兒子、也是「型男飛行日誌」（Up in the air）、「魔鬼剋星 未來世」（Ghostbusters：Afterlife）的導演傑森瑞曼（Jason Reitman）和兩個妹妹凱薩琳、卡洛琳發表聯合聲明，表示全家人都為突如其來失去一位丈夫、父親、祖父而感到哀傷，他始終教導他們要在生命中尋找魔法，至於他的死因則尚未公開。

伊凡出生在二次大戰結束後的斯洛伐克，父母都是歷經納粹 迫害的猶太人，之後一家先移民至美國，輾轉來到加拿大，他也在多倫多長大，大學時期開始拍攝短片，接著就進入地方電視台，專心在影視界發展。他因為執導「瘋狂夏令營」（Camp Lazlo）、「天高地不厚」（Stripes）等票房開紅盤的喜劇，與比爾莫瑞（Bill Murray）、哈洛雷米斯（Harold Ramis）等諧星建立出合作的默契，接著把他之前共事過的另一位諧星丹艾克洛德（Dan Aykroyd）拉進來，將丹艾克洛德發想的靈異故事以之前罕見的喜趣手法呈現，拍出了「魔鬼剋星」，意外在美國締造超級熱賣佳績，甚至打敗史蒂芬史匹柏的大片「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom），掀起熱烈話題，之後也又出了好幾部續篇。

而在「魔鬼剋星」的佳績後，伊凡也執導了大卡司喜劇包括「法網神鷹」（Legal Eagles）、「龍兄鼠弟」、「魔鬼孩子王」（Kindergarten Cop）、「冒牌總統」（Dave）、「魔鬼二世」（Junior）等，大都有出色的賣座表現。因為他的作品總是商業取向，難免在嚴肅的電影 獎項上吃虧，人生中唯一一次和奧斯卡結緣，是監製兒子傑森執導的「型男飛行日誌」，該片入圍最佳影片，身為監製的他自然風光獲提名，不過最後該片也並未拿下最佳影片獎，敗給「危機倒數」（The Hurt Locker）。

在將近8年前的「超級選秀日」（Draft Day）之後，伊凡沒有再執導電影長片，雖然「龍兄鼠弟」事隔多年要再拍續集，除了阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、丹尼狄維托（Danny DeVito）都要歸隊外，還加上影集「超級製作人」黑人諧星崔西摩根（Tracy Morgan），伊凡本來也要再掌導筒，現在勢必沒有可能。他近來主要的公開露面，都是為了力挺兒子接他棒執導的「魔鬼剋星 未來世」，該片無論幕前或幕後都充滿著「兩代傳承」意味，在美國不管票房或口碑都勝過幾年前受到各方批評的女性版，想不到伊凡順利將自身的代表作成功交棒給兒子後，竟也安詳離世，讓人懷念。