「魔鬼剋星」名導伊凡瑞曼睡夢中去世 享壽75歲

伊凡瑞曼在睡夢中去世,享年75歲。(美聯社資料照片)

執導「魔鬼剋星」(Ghostbusters)、「龍兄鼠弟」(Twins)等熱賣喜劇的名導演 伊凡瑞曼(Ivan Reitman),傳出在12日晚間於睡夢中去世,享壽75歲。他的兒子、也是「型男飛行日誌」(Up in the air)、「魔鬼剋星 未來世」(Ghostbusters:Afterlife)的導演傑森瑞曼(Jason Reitman)和兩個妹妹凱薩琳、卡洛琳發表聯合聲明,表示全家人都為突如其來失去一位丈夫、父親、祖父而感到哀傷,他始終教導他們要在生命中尋找魔法,至於他的死因則尚未公開。

伊凡出生在二次大戰結束後的斯洛伐克,父母都是歷經納粹 迫害的猶太人,之後一家先移民至美國,輾轉來到加拿大,他也在多倫多長大,大學時期開始拍攝短片,接著就進入地方電視台,專心在影視界發展。他因為執導「瘋狂夏令營」(Camp Lazlo)、「天高地不厚」(Stripes)等票房開紅盤的喜劇,與比爾莫瑞(Bill Murray)、哈洛雷米斯(Harold Ramis)等諧星建立出合作的默契,接著把他之前共事過的另一位諧星丹艾克洛德(Dan Aykroyd)拉進來,將丹艾克洛德發想的靈異故事以之前罕見的喜趣手法呈現,拍出了「魔鬼剋星」,意外在美國締造超級熱賣佳績,甚至打敗史蒂芬史匹柏的大片「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom),掀起熱烈話題,之後也又出了好幾部續篇。

而在「魔鬼剋星」的佳績後,伊凡也執導了大卡司喜劇包括「法網神鷹」(Legal Eagles)、「龍兄鼠弟」、「魔鬼孩子王」(Kindergarten Cop)、「冒牌總統」(Dave)、「魔鬼二世」(Junior)等,大都有出色的賣座表現。因為他的作品總是商業取向,難免在嚴肅的電影 獎項上吃虧,人生中唯一一次和奧斯卡結緣,是監製兒子傑森執導的「型男飛行日誌」,該片入圍最佳影片,身為監製的他自然風光獲提名,不過最後該片也並未拿下最佳影片獎,敗給「危機倒數」(The Hurt Locker)。

在將近8年前的「超級選秀日」(Draft Day)之後,伊凡沒有再執導電影長片,雖然「龍兄鼠弟」事隔多年要再拍續集,除了阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)、丹尼狄維托(Danny DeVito)都要歸隊外,還加上影集「超級製作人」黑人諧星崔西摩根(Tracy Morgan),伊凡本來也要再掌導筒,現在勢必沒有可能。他近來主要的公開露面,都是為了力挺兒子接他棒執導的「魔鬼剋星 未來世」,該片無論幕前或幕後都充滿著「兩代傳承」意味,在美國不管票房或口碑都勝過幾年前受到各方批評的女性版,想不到伊凡順利將自身的代表作成功交棒給兒子後,竟也安詳離世,讓人懷念。