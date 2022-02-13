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阿湯哥拍片勇於砸錢 想回本是「不可能的任務」

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯「不可能的任務7」被傳成本過高、電影公司緊張無法賺錢。（取材自IMDb）
湯姆克魯斯「不可能的任務7」被傳成本過高、電影公司緊張無法賺錢。（取材自IMDb）

「不可能的任務」（Mission: Impossible ）要從金雞母變成賠錢貨？由於情節、人物過多而分成兩部片的第七、八集，現在只有一集殺青，另一集還正拍，檔期一延再延，新冠肺炎疫情又使得拍片成本暴增，之前歐美媒體估計，光第七集就已砸2.9億美元，幾乎要逼近「007生死交戰」（No Time To Die）的3億，而「007 生死交戰」全球票房固然飆破7.7億美元，仍有可能要賠錢，使得「不可能的任務7」恐面臨同樣的命運。

英國太陽報報導，出品該系列的派拉蒙影片內部已經有人開始冒冷汗，湯姆克魯斯（Tom Cruise）也與他們展開危機處理的對話，希望能在彼此都能承受的情形下順利拍完第止集。

湯姆克魯斯在好萊塢紅超過35年，「不可能的任務」系列上一集「不可能的任務：全面瓦解」全球票房逼近8億美元創系列最佳成績，但這樣的票房仍可能賠錢，而疫情尚不知何時落幕，「不可能的任務7」未必會是在沒有疫情陰影的情況下上映，讓派拉蒙怎能不著急？

湯姆克魯斯三年前殺青的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick ）到現在還沒上映，沒任何進漲、金流卡住，也難怪派拉蒙對於阿湯勇於砸錢卻上映卡卡的狀況憂心至極。

阿湯一面維持與派拉蒙的溝通，一面已飛到南非為「不可能的任務8」拍外景，顯然又是一趟花大錢的旅程。

湯姆克魯斯 疫情 英國

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