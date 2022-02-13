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因「尚氣」大紅 劉思慕演「芭比娃娃」電影

記者蘇詠智／綜合報導
劉思慕也加入芭比娃娃電影。（取材自Instagram）
劉思慕也加入芭比娃娃電影。（取材自Instagram）

「芭比娃娃」是許多女生小時候的最愛，除了各種造型不同的女性玩偶外，也有零零星星的男性角色，大家最熟的是被設定為芭比男友的肯尼。「她們」（Little Women）與「淑女鳥」（Lady Bird）才女編導（Greta Gerwig）和另一半諾亞波拜克（Noah Baumbach）聯手編寫的最新「芭比娃娃」電影，除了敲定由「小丑女」（Birds of Prey）瑪格蘿比（Margot Robbie）與「樂來樂愛你」（La La Land）雷恩葛斯林（Ryan Gosling）分飾芭比和肯尼外，加拿大華裔劉思慕也宣告要加入，讓人對他扮演的角色格外好奇。

雷恩葛斯林將在芭比娃娃電影中扮演肯尼。（路透資料照片）
雷恩葛斯林將在芭比娃娃電影中扮演肯尼。（路透資料照片）

在一般認知中，芭比娃娃大多數是以白人的外表來打造，有少部分的黑人角色，亞裔的數量又更少，因而劉思慕在片中演出給人很大的想像空間，除他們三人之外，曾因主演影集「醜女貝蒂」走紅的艾美莉卡費洛拉也會在片中軋上一角。

瑪格蘿比將要主演芭比娃娃電影。（路透資料照片）
瑪格蘿比將要主演芭比娃娃電影。（路透資料照片）

自從獲漫威選中主演「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）在北美和全球分別取得破2億、4億美元的票房成績後，劉思慕也迅速走紅，大小銀幕、演出或是主持，邀約接連不斷。有趣的是，他雖然在歐美身價暴漲，氣勢相較幾年前因「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）崛起的亨利高汀（Henry Golding）快要有後來居上之勢，在亞洲的人氣尚待提升。

劉思慕 亞裔 尚氣

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