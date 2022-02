因「尚氣」大紅 劉思慕演「芭比娃娃」電影

劉思慕也加入芭比娃娃電影。(取材自Instagram)

「芭比娃娃」是許多女生小時候的最愛,除了各種造型不同的女性玩偶外,也有零零星星的男性角色,大家最熟的是被設定為芭比男友的肯尼。「她們」(Little Women)與「淑女鳥」(Lady Bird)才女編導(Greta Gerwig)和另一半諾亞波拜克(Noah Baumbach)聯手編寫的最新「芭比娃娃」電影,除了敲定由「小丑女」(Birds of Prey)瑪格蘿比(Margot Robbie)與「樂來樂愛你」(La La Land)雷恩葛斯林(Ryan Gosling)分飾芭比和肯尼外,加拿大華裔劉思慕 也宣告要加入,讓人對他扮演的角色格外好奇。

雷恩葛斯林將在芭比娃娃電影中扮演肯尼。(路透資料照片)

在一般認知中,芭比娃娃大多數是以白人的外表來打造,有少部分的黑人角色,亞裔 的數量又更少,因而劉思慕在片中演出給人很大的想像空間,除他們三人之外,曾因主演影集「醜女貝蒂」走紅的艾美莉卡費洛拉也會在片中軋上一角。

瑪格蘿比將要主演芭比娃娃電影。(路透資料照片)

自從獲漫威選中主演「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)在北美和全球分別取得破2億、4億美元的票房成績後,劉思慕也迅速走紅,大小銀幕、演出或是主持,邀約接連不斷。有趣的是,他雖然在歐美身價暴漲,氣勢相較幾年前因「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)崛起的亨利高汀(Henry Golding)快要有後來居上之勢,在亞洲的人氣尚待提升。