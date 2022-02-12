想回本是不可能的任務？阿湯哥砸太多錢 電影公司慌了

湯姆克魯斯「不可能的任務7」被傳成本過高、電影公司緊張無法賺錢。（路透資料照片）

「不可能的任務」要從金雞母變成賠錢貨？由於情節、人物過多而分成兩部片的第7、8集，現在只有一集殺青，另一集還正拍，檔期一延再延，新冠肺炎疫情 又使得拍片成本暴增，之前歐美媒體估計，光第7集就已經砸了2億9000萬美元，幾乎要逼近「007 生死交戰」的3億，而「007 生死交戰」全球票房固然飆破7億7000萬美元，仍有可能要賠錢，使得「不可能的任務7」恐面臨同樣的命運，據英國 「太陽報」報導，出品該系列的派拉蒙影片內部已經有人開始冒冷汗，湯姆克魯斯 亦與他們展開危機處理的對話，希望能在彼此都能承受的情形下順利拍完第8集。

湯姆克魯斯在好萊塢紅超過35年、「不可能的任務」系列是他近年來的招牌代表作，但該系列上一集「不可能的任務：全面瓦解」全球票房逼近8億美元創系列最佳成績，按照「007 生死交戰」情形估算，成本逼近3億美元的巨片，這樣的票房仍可能賠錢，而疫情尚不知何時落幕，「不可能的任務7」未必會是在沒有疫情陰影的情況下上映，有可能賣座無法再往上提升，讓派拉蒙怎能不著急？

據「太陽報」報導，湯姆克魯斯當初以「悍衛戰士」、「霹靂男兒」等片成為派拉蒙當家小生，自此維持長期的密切合作，近年來派拉蒙跟他攜手了「捍衛戰士：獨行俠」、「不可能的任務7」與續集，結果連最早拍完、3年前已殺青的「捍衛戰士：獨行俠」到現在還沒有上映，這部片也是花了1億5200萬美元的大製作，由於疫情檔期一拖再拖，連其他大片都不拖了、咬牙上映，它還在等著要與觀眾見面，沒有任何進漲、金流卡住，也難怪派拉蒙對於阿湯勇於砸錢卻上映卡卡的狀況憂心至極。

超級巨星出手一定有派頭，阿湯拍片也很難省錢，他則老神在在，一面維持與派拉蒙的溝通，一面已經飛到南非為「不可能的任務8」拍外景，顯然又是一趟花大錢的旅程。